(Pocket-lint) - Niantic, de ontwikkelaar achter Pokémon Go en het toekomstige Marvel World of Heroes, heeft een tool voor ontwikkelaars gelanceerd waarmee ze augmented reality-functies kunnen toevoegen aan in-browser-ervaringen. Niantic hoopt hiermee een impuls te geven aan wat het de "real world" metaverse noemt.

Lightspeed VPS for Web is een tool die Niantic's visual positioning system-technologie gebruikt om te begrijpen waar een gebruiker zich in de wereld bevindt en hem toegang te geven tot locatiegebonden, relevante informatie. Ontwikkelaars kunnen het gebruiken in hun online applicaties.

Ze kunnen VPS-geactiveerde locaties toevoegen aan Niantic's voortdurend uitbreidende AR-kaart, of die kaart van meer dan 100.000 locaties gebruiken in hun ervaringen.

De momenteel beschikbare locaties zijn de afgelopen jaren samengesteld en omvatten parken, paden, lokale bedrijven en meer, niet alleen voor de hand liggende oriëntatiepunten. Ze zijn toegevoegd door andere ontwikkelaars, landmeters en zelfs spelers van Pokémon Go.

Het eindresultaat voor consumenten is dat het gebruik van Lightspeed VPS sould de hoeveelheid interactieve AR-games, hulpprogramma's en toepassingen die we online zien uitbreiden. En, omdat ze in-browser werken, zijn ze toegankelijk voor verschillende platforms.

Niantic zegt dat Lightspeed VPS nu beschikbaar is voor alle "8th Wall" ontwikkelaars. We hopen snel te zien hoe ze het gebruiken.

Geschreven door Rik Henderson.