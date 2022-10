Yubo rolt innovatieve leeftijdsverificatie uit naar 100% van de gebruikers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Yubo heeft de markt voor sociale platforms op zijn kop gezet sinds de app veel Gen-Z-gebruikers begon aan te trekken.

Hoewel het altijd een uitdaging is geweest voor sociale platforms om ervoor te zorgen dat jonge gebruikers veilig en authentiek contact kunnen leggen met hun leeftijdsgenoten, is het een uitdaging die Yubo wil aangaan.

Ongeacht het medium zijn er altijd potentiële oplichters en zelfs mensen met kwade bedoelingen die doen wat ze kunnen om een platform te infiltreren en misbruik te maken van het publiek. Daarom zijn tools zoals leeftijdsverificatie zo essentieel geworden in de online wereld.

Yubo heeft de veiligheid van gebruikers altijd heel serieus genomen, maar deze nieuwe benadering van leeftijdsverificatie schept een nieuw precedent in de industrie als het gaat om de bescherming van gemeenschappen van online gebruikers.

Lees verder om alles te weten te komen over Yubo's nieuwe methode voor leeftijdsverificatie die een revolutie teweegbrengt op het gebied van online veiligheid.

Hoe Yubo's leeftijdsverificatie werkt

Yubo werkte samen met digitale identiteitsleverancier Yoti om dit nieuwe leeftijdsverificatiesysteem te implementeren, dat speciaal is ontworpen om zeer eenvoudig en toegankelijk te zijn. Dit is met opzet gedaan om het leeftijdsverificatieproces zo naadloos mogelijk te maken voor de gebruikers.

De methode vereist dat gebruikers een real-time selfie maken binnen de Yubo-app. Dit is echter geen gewone foto, maar een korte video die vervolgens wordt geanalyseerd door het algoritme van Yoti om te bevestigen dat de foto in real-time is genomen en geen valse afbeelding is die van Google of het internet is gehaald. Vervolgens analyseert Yotis' technologie voor leeftijdsschatting de foto en schat de leeftijd van de gebruiker. Daarna wordt de schatting vergeleken met de leeftijd die de gebruiker bij het aanmelden op zijn profiel heeft opgegeven. Als de twee overeenkomen, wordt de leeftijd van de gebruiker met succes geverifieerd.

Als de informatie daarentegen niet overeenkomt, moeten gebruikers een extra proces doorlopen om hun leeftijd te verifiëren.

Dit alles klinkt misschien als sciencefiction, maar Yubo heeft het werkelijkheid gemaakt.

Dit is wat er onder de motorkap gebeurt terwijl het verificatiesysteem draait.

Eerst moeten we uitleggen waarom Yubo een video maakt in plaats van een foto. De reden is eigenlijk heel eenvoudig: de video bewijst dat de gebruiker een echte opname verstuurt in plaats van een afbeelding van een online bron. De vraag naar een real-time opname wordt om dezelfde reden gesteld - om de authenticiteit van het beeld te bevestigen.

De eigenlijke technologie die de leeftijd van de gebruiker schat op basis van gezichtskenmerken is het fascinerende deel van het proces. Deze technologie wordt aangedreven door Yoti, een toonaangevende online privacy- en beveiligingsdienst die geavanceerde tools gebruikt en ontwikkelt.

Als je je afvraagt hoe betrouwbaar zo'n algoritme is, dan is het antwoord: behoorlijk betrouwbaar. De technologie die de leeftijd schat heeft een nauwkeurigheid van 98,9 procent.

Het uiteindelijke doel van Yubo's leeftijdsverificatie

In mei lanceerde Yubo de bètafase van deze nieuwe leeftijdsverificatietool in beperkte mate. In eerste instantie was de tool alleen beschikbaar voor gebruikers van 13 en 14 jaar, maar het doel was om elke gebruiker op zijn platform op leeftijd te laten verifiëren.

Het uiteindelijke doel hierachter is natuurlijk de volledige online veiligheid van Yubo-leden. Maar het platform wil die oplossing niet halfbakken maken. Na de eerste succesvolle proef is de inzet van deze nieuwe technologie versneld en nu wordt 100 procent van de IOS-gebruikers geverifieerd, drie maanden eerder dan gepland. De nieuwe leeftijdsverificatietechnologie zal in de komende weken volledig worden ingezet voor Android-gebruikers, die ongeveer 10 procent van de gebruikers op Yubo uitmaken.

In combinatie met deze geavanceerde lagen van gebruikersbeveiliging heeft Yubo ervoor gezorgd dat het proces nog steeds ruimte laat voor de bescherming van de gegevens en privacy van zijn gebruikers.

Aangezien het proces volledig berust op het algoritme dat de afbeelding analyseert, zijn er geen persoonlijke documenten, persoonlijke ID's of privé-informatie nodig (tenzij de verificatie van een gebruiker mislukt). Gebruikers kunnen hun leeftijd verifiëren en de app blijven gebruiken zonder hun gegevens in gevaar te brengen. De technologie van Yoti is ook privacyvriendelijk, omdat het systeem geen mogelijkheid heeft om met terugwerkende kracht een naam of identiteit te koppelen aan een verstrekte afbeelding.

De kracht van technologie gebruiken om een veilige omgeving te creëren

De jongere generaties mondiger maken is vanaf het begin de missie van Yubo geweest. Het nieuwe leeftijdsverificatiesysteem dat het platform heeft geïntroduceerd, versterkt die missie nog meer. Met de nieuwe technologische oplossing achter zijn ontwikkeling zal Yubo als sociaal platform blijven groeien. En in tegenstelling tot veel andere platforms is Yubo bereid een deel van zijn gebruikersbestand weg te jagen als dat betekent dat de app een zo veilig mogelijke plek wordt voor zijn 60 miljoen gebruikers van over de hele wereld.

Als u het platform en zijn functies in actie wilt zien, ga dan naar yubo.live en sluit u aan bij de Gen-Z-revolutie.