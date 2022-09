DALL-E wordt nu gebruikt om meer van beroemde schilderijen te laten zien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hebben al enkele interessante toepassingen gezien van AI beeldhulpmiddelen. Nu wordt OpenAI's technologie gebruikt om meer te laten zien buiten de kaders van klassieke schilderijen.

Deze nieuwe functie van DALLE-E staat bekend als "outpainting" en stelt gebruikers in staat om een originele afbeelding te nemen en vervolgens de kunstmatige intelligentie de grenzen van het werk te laten verleggen. Hierbij voegt DALL-E extra visuele elementen toe aan het schilderij, waarbij de originele stijl wordt overgenomen en de grenzen worden verlegd.

Interessante voorbeelden van outpainting in actie lijken geloofwaardige omgevingen te tonen bij bekende portretschilderijen en meer. We hebben er een aantal verzameld voor je plezier.

Hier is de uitvergrotingsfunctie gebruikt om Johannes Vermeers Meisje met de parel om te zetten in een afbeelding met een veel breder doek. Het verruimde zicht toont veel meer van haar omgeving.

In één oogopslag is het allemaal volkomen geloofwaardig en past het wonderwel bij de oorspronkelijke stijl van het schilderij.

DALL-E: Introductie Outpainting



Vergroot je creativiteit en vertel een groter verhaal met DALL-E-beelden van elk formaat



blog: https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7 - AK (@_akhaliq) 31 augustus, 2022

Als je nog geen toegang hebt tot DALL-E, kun je de outpaintingmodus toch in actie zien en een glimp opvangen van hoe het werkt. De tool geeft de mogelijkheid om elementen van het schilderij te veranderen terwijl het canvas wordt uitgebreid, zodat verschillende werken kunnen worden gemaakt met dezelfde afbeelding.

Als je nog geen toegang hebt tot DALL-E, kun je de outpaintingmodus toch in actie zien en een glimp opvangen van hoe het werkt. De tool geeft de mogelijkheid om elementen van het schilderij te veranderen terwijl het canvas wordt uitgebreid, zodat verschillende werken kunnen worden gemaakt met dezelfde afbeelding.

Gebruikte DALL-E 2's nieuwe "outpainting" functie om 's werelds grootste kunstwerk uit te breiden... pic.twitter.com/0HXQzngt9P - M.G. Siegler (@mgsiegler) 1 september 2022

Dogs playing poker is een prachtige serie schilderijen waarop de beste vriend van de mens te zien is die zich bezighoudt met klassieke menselijke bezigheden. Maar als je je ooit hebt afgevraagd wat er achter de lijst van het originele doek lag, dan heeft DALL-E misschien het antwoord.

Hier heeft M.G. Siegler, General Partner van Google Ventures, DALL-E gebruikt om het klassieke 1903-schilderij "A Friend in Need" van Cassius Marcellus Coolidge te overschilderen. Het volledige beeld van de kamer toont gewoon meer pups die plezier hebben. We zouden ons voorstellen achter in een ouderwetse speakeasy.

De outpainting functie kan voor van alles en nog wat worden gebruikt en is niet alleen bedoeld om de zijkanten van een landschapsafbeelding uit te breiden, maar kan ook meer laten zien van wat er boven en onder is.

Hier zien we meer van de omgeving van het Paramount Pictures logo. Is dit hoe het er echt uit zou zien? Voelt aan als een dromerig visioen van zachte wolken en een prachtige zonsondergang.

Vincent Van Gogh's Starry Night krijgt een geheel nieuwe esthetiek wanneer het door DALL-E loopt. Het was al vrij eigenzinnig, maar nu zie je een dinosaurus, een ruimteschip en wat lijkt op een gebouw dat door de lucht zweeft.

Behalve om de grenzen van schilderijen te verleggen, kan deze functie van DALL-E ook worden gebruikt om beelden te combineren.

De kunstmatige intelligentie tovert de beelden op een overtuigende manier bij elkaar. Hier zijn Batman en Captain American serieus aan het converseren op een dak.

Een frisse kijk op een ander bedrijfslogo, gemaakt met de outpainting-functionaliteit.

Deze keer lijkt het erop dat Quaker Oats een rebranding heeft ondergaan, en nog een oogverblindende ook.

Ooit als kind zo'n ding gehad en je afgevraagd hoe het zou zijn als het nog groter was? DALL-E maakte licht werk van wat er al uitzag als een abstract schilderij en produceerde meer wegen om te bewandelen.

De Abbey Road-albumhoes van The Beatles is misschien wel een van de bekendste en meest herkenbare albumkunstwerken aller tijden.

Als de focus van de originele afbeelding niet zo strak op de bandleden had gelegen, wat zouden we dan hebben gezien?

Aan het begin van de jaren 1800 schilderde de Franse kunstenaar Jacques-Louis David enkele afbeeldingen van Napoleon Bonaparte die de Alpen doorkruist.

Nu is het strak ingelijste portret uitgebreid om meer te laten zien van wat er zich op de achtergrond afspeelt. Het is je vergeven als je denkt dat dit ook het originele kunstwerk was.

We hebben al heel wat interessante ideeën over Mona Lisa gezien. Inclusief het gebruik van AI om haar een bredere glimlach te geven en haar opnieuw voorgesteld te zien als een moderne beïnvloeder. We hebben echter nooit echt nagedacht over wat Leonardo da Vinci buiten de grenzen van het portretpaneel zou hebben geschilderd.

Wat een interessante wereld zou het nu zijn als hij deze beelden had gezien in de vroege jaren 1500.

Hier is een van de meest iconische foto's aller tijden in een outpainting-behandeling. De originele foto wordt meestal getoond met een uitsnede die focust op de onbekende demonstrant die de colonne van 59 tanks tegenhoudt.

Nu zie je een breder beeld en een beeld dat nogal verschilt van de originele grotere opnamen van het gebied. Maar toch geloofwaardig en interessant.

Michelangelo's originele schilderij dat het plafond van de Sixtijnse Kapel siert, toonde oorspronkelijk een afbeelding van God en Adam. Een voorstelling van de schepping van de mens, maar God maakte ook olifanten. Dus misschien kan deze schildering een alternatief zijn.

We hebben al gezien dat outpainting niet alleen voor schilderijen is. Het werkt ook met echte foto's, logo's en meer.

Hier is een van de beroemdste memes van dit moment uitgebreid met een chaotische straat rondom het verstrooide vriendje en de anderen.

Deze keer lijkt het erop dat de gebruiker de AI een beetje meer creatieve vrijheid heeft gegeven en het is zeker niet de meest overtuigende afbeelding die we hebben gezien, maar hilarisch is het wel.

Salvador Dalí's The Persistence of Memory is een van de meest herkenbare van zijn werken. DALL-E's overschildering van de randen voegt nog meer intrige toe met mysterieuze vrouwen en nog meer klokken.

We hebben in de loop der jaren een aantal interessante bewerkingen en herinterpretaties van American Gothic gezien, maar dit is zeker een surrealistische visie op het klassieke schilderij.

Weer een meme die de outpainting behandeling krijgt. Nu kunnen we meer zien van wat er gebeurd is in de omgeving als "Disaster Girl" is afgebeeld grijnzend naar het brandende huis.

