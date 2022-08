Duolingo breidt uit om wiskunde te onderwijzen en hersenen te trainen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Duolingo, een van 's werelds populairste platforms voor het leren van talen, heeft zijn zinnen op nieuwe horizonten gezet.

Het bedrijf is van plan om Duolingo Math te lanceren, zijn eerste product buiten het taalleergebied.

Het nieuws komt van het jaarlijkse Duocon-evenement van het merk, waar Duolingo de projecten onthult waar het aan heeft gewerkt.

Duolingo Math heeft twee belangrijke secties, met de eerste is een wiskundecursus ontworpen voor basisschoolniveau leren.

Zoals met Duolingo's taalaanbod, zal de wiskundecursus korte gamified lessen hebben om te helpen bij het onderwijzen van wiskundige vaardigheden.

Het tweede element is een hersentrainingsectie, gericht op mensen van 13 jaar en ouder.

Deze sectie is ontworpen om gebruikers te helpen hun mentale wiskunde en dagelijkse denkvaardigheden te verbeteren.

Het bedrijf is ook op zoek naar een herontwerp van zijn Duolingo ABC-app, Duolingo's platform voor het onderwijzen van geletterdheid aan kinderen. Gezien het feit dat de herontwerpen van haar andere apps enigszins controversieel zijn geweest, zal het interessant zijn om te zien hoe dit afloopt.

Tot slot heeft Duolingo ook de toevoeging van een andere taalcursus aangekondigd. Nu zult u in staat om te leren Zulu, de meest gesproken eerste taal in Zuid-Afrika.

Duolingo zei dat de toevoeging van de Zoeloe cursus is een onderdeel van haar bredere plan om het culturele bewustzijn van bedreigde en minder bestudeerde talen te verhogen.

De Duolingo Math-app is momenteel beschikbaar in bèta voor iOS en iPadOS, en je kunt je nu aanmelden, met een volledige lancering die later dit jaar wordt verwacht.

Geschreven door Luke Baker.