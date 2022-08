Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - MyFitnessPal, de populaire voedings- en fitnessapp die miljoenen mensen elke dag gebruiken om hun maaltijden te loggen en hun macro's bij te houden, laat gebruikers nu betalen voor een functie die het al lang gratis aanbiedt. Vanaf 1 oktober 2022 moet je je abonneren op MyFitnesPayl Premium - het advertentievrije abonnement van de app - voor $19,99 per maand als je de barcodescanner wilt gebruiken.

Jarenlang konden gebruikers met een gratis account de functie gebruiken om verpakkingen te scannen en eenvoudig hun maaltijden te loggen. Wil je niet zoeken naar een specifieke Digorno pizza in de enorme database van de app van voedingsmiddelen? Geen probleem. Draai de pizzadoos om, open de MyFitnessPal app en tik op de barcodescanner, en scannen maar. De app haalt onmiddellijk de officiële voedingsgegevens van de pizza op en voegt deze toe aan uw voedseldagboek. Het kost maar een seconde en is ongelooflijk makkelijk.

Nu, dit najaar, zullen degenen onder u die vertrouwen op de app om bij te houden wat je eet, of het nu om medische redenen is of gewoon om af te vallen, moeten betalen om de scanner te gebruiken. Of u kunt een gratis gebruiker blijven. Dat zou betekenen dat je alles wat je eet handmatig moet opzoeken in de database van MyFitnessPal, en je moet controleren of de informatie juist is in de database. Dat komt omdat MyFitnessPal elke gebruiker op zijn platform toestaat om bij te dragen aan zijn voedseldatabase, en soms zijn die gegevens niet correct. Het scannen van streepjescodes is altijd de eenvoudigste manier geweest om uw voedsel te registreren, en ook de meest betrouwbare.

Vergeet niet dat MyFitnessPal op een gegeven moment helemaal gratis was om te gebruiken. Under Armour nam het over in 2015 en verkocht het vervolgens aan durfkapitaalonderneming Francisco Partners in 2020. In die tijd werd de app getransformeerd, en het is momenteel een schil van zijn vroegere zelf. De meest interessante functies zijn allemaal paywalled. Wil je aangepaste calorie- en macronutriëntendoelen instellen? Abonneer je op premium. Wil je macro's zien per maaltijd? Premium. Caloriedoelen per maaltijd? Premium.

Kijk eens naar de reacties van gebruikers op Twitter en Reddit, en het ziet er niet goed uit. Velen lijken ongelooflijk ongelukkig met de verandering.

