(Pocket-lint) - Probeert u uw Telegram-account te verwijderen, maar kunt u niet vinden waar de optie is begraven? Geen zorgen. Pocket-lint zal je vertellen hoe in deze gids. Vergeet niet dat wanneer je je account verwijdert, al je gegevens permanent worden verwijderd. U kunt ervoor kiezen om uw account in plaats daarvan te deactiveren.

Maar dat is niet wat we hier bespreken. Dit is hoe je voor eens en voor altijd van je Telegram-account afkomt.

Helaas biedt Telegram geen optie die je kunt aanvinken in de instellingen van de app. Dus, hier is een stap-voor-stap gids die u laat zien hoe u uw Telegram-account van het web kunt verwijderen. Het is de snelste en gemakkelijkste methode.

Open dit Telegram webpagina. Voer het mobiele nummer in dat is verbonden met uw Telegram-account. Druk op Volgende. Voer de code in. Een bevestigingscode zal naar u worden verzonden via Telegram en niet via SMS.

Zorg ervoor dat u toegang heeft tot uw Telegram-account om de code op te halen. Druk op Aanmelden. Klik op Account verwijderen. Klik op Mijn account verwijderen. Bevestigen.

Houd in gedachten dat Telegram standaard je account wist als het zes maanden inactief is geweest. Je kunt die instelling aanpassen om te bepalen hoe lang Telegram moet wachten voordat het je profiel verwijdert. Je kunt het een jaar laten wachten.

Nee. Je kunt je Telegram-account niet verwijderen via de Telegram mobiele app. Je moet naar de Telegram-website gaan.

Nee, zodra je je account verwijdert, kun je er niet meer bij.

