(Pocket-lint) - Op zoek naar wat woordinspiratie voor je volgende Wordle spel? Dan ben je hier aan het juiste adres. De New York Times heeft een officiële online Wordle assistent, genaamd Wordlebot, die verschillende startwoorden aanbeveelt voor gebruikers op de normale of harde modus. We hebben die exacte woorden hieronder verzameld en alles uitgelegd wat je moet weten over Wordle en Wordlebot voor degenen onder jullie die nieuw zijn in het woordspel.

Wordle is een browser-gebaseerd woord raadspel dat het afgelopen jaar explosief in populariteit is gestegen. Je hoeft geen app te downloaden, je bezoekt gewoon deze website en gaat aan de slag. Het spel geeft je zes kansen om een woord van vijf letters te raden en elke dag wordt de pagina geüpdatet met een nieuw woord. Het woord is hetzelfde voor alle spelers wereldwijd. Je kunt meer te weten komen over hoe het spel werkt in Pocket-lint's diepgaande gids hier.

De New York Times, die Wordle heeft overgenomen, introduceerde Wordlebot in het voorjaar van 2022. Het is online beschikbaar via een webbrowser, maar het is alleen voor betalende Times Games, News, of All Access abonnees.

Gepitched als een online tool, analyseert Wordlebot je voltooide Wordle puzzels om je algemene scores te geven - voor geluk en vaardigheid - op een schaal van 0 tot 99. Het geeft ook aan wat je anders had kunnen doen tijdens de beurten. Wordlebot heeft naar verluidt zijn eigen woordenboek met ongeveer 4.500 woorden waarvan het denkt dat spelers ze redelijkerwijs kunnen raden, en het kent aan elk van hen de waarschijnlijkheid toe dat het een oplossing is, volgens de blogpost van The New York Times.

De publicatie heeft ook een paar upgrades gemaakt aan zijn Wordle assistent in de afgelopen maanden, waaronder het aanbevelen van nieuwe startwoorden voor gebruikers.

De Wordlebot van de New York Times raadde Wordle-gebruikers op de normale modus oorspronkelijk aan om te beginnen met het woord CRANE. Maar sinds augustus 2022, raadt Wordlebot nu het woord SLATE aan. Als je op de harde modus zit, is het aanbevolen woord veranderd van LEAST naar DEALT. Echter, de Wordle assistent zegt nog steeds dat alle vier de woorden uitstekende opties zijn.

Wordle is overal. Het online spel is overal in de sociale media - zelfs voordat The New York Times Games het kocht. Geef het maar toe: Op een gegeven moment kon je niet op Twitter of Facebook kijken zonder die groene, gele en zwarte (of grijze) blokken overal in je feed te zien. Het was slechts een kwestie van tijd voordat er meer puzzels op basis van het origineel zouden verschijnen. In feite, voor zover wij weten, zijn er meer dan 10 games (eigenlijk de moeite waard om te spelen) zoals Wordle.

