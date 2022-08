Wat is BeReal en waarom heeft iedereen het erover?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Sociale media wordt gedomineerd door een select aantal bedrijven, en het enige echte doorbraaksucces dat we in jaren hebben gezien is TikTok.

Nu lijkt het er echter op dat nieuwkomer BeReal het heft in eigen handen neemt, want de app staat op nummer één in de iOS App Store in de categorie sociale netwerken.

Maar als je niet op de hoogte bent van de laatste Gen Z trends, is het misschien nog niet op je radar verschenen. Daarom hebben we ons in deze nieuwe app verdiept om te zien waar alle ophef over gaat.

BeReal beschrijft zichzelf als "de eenvoudigste app voor het delen van foto's" en vraagt gebruikers om in 2 minuten een dagelijkse foto te maken en te delen.

Elke dag op een ander tijdstip wordt iedereen tegelijk op de hoogte gebracht om een foto te maken. Het merk noemt het een "nieuwe en unieke manier om te ontdekken wie je vrienden echt zijn in hun dagelijks leven."

Het werd in 2020 opgericht door Kevin Perreau en Alexis Barreyat, en heeft in de tijd sindsdien meer dan 10 miljoen downloads en een waardering van 600 miljoen dollar (in mei 2022) vergaard. Alleen al in maart en april steeg het aantal downloads met 157 procent, dus je kunt gerust zeggen dat de app in de lift zit.

Zoals de beschrijving suggereert, krijgen gebruikers wereldwijd één melding per dag, op een willekeurig tijdstip, met de instructie om hun foto's te nemen.

Hoewel het tijdstip willekeurig is, is het hetzelfde voor alle gebruikers, dus het bevordert een gevoel van gemeenschap op een vergelijkbare manier als Wordle.

Iedereen heeft twee minuten om zijn foto te maken, anders wordt hij als te laat gemarkeerd.

De foto maakt gebruik van zowel de voor- als achtercamera, dus je kunt delen wat je aan het doen bent samen met een selfie reactie op de situatie.

Er zijn geen filters of beeldbewerking, het is bedoeld als een ruwe blik op je dagelijkse bezigheden. Het hele concept is een soort reactie op Instagram's liefde voor overgepolijste, geplande foto's. Je zult hier niets van dat alles vinden, alleen ongefilterde echtheid.

In de app wordt je gevraagd om je telefoonnummer toe te voegen en toegang te geven tot je contacten. Dit maakt het heel gemakkelijk om je echte vrienden te vinden en toe te voegen.

Naast een feed met de berichten van je vrienden, is er ook een discover tab waar je nieuwe mensen kunt vinden om te volgen. Je kunt ook je eigen foto's toevoegen aan de discover feed, als je dat wilt, anders kunnen alleen je vrienden ze zien.

Tot slot kun je commentaar achterlaten op de berichten van je vrienden, of reageren met een "RealMoji" - wat in wezen gewoon het sturen van een selfie reactiefoto op de post is.

BeReal is beschikbaar als app voor Android telefoons en iPhones. Je kunt de app momenteel niet op je desktop openen.

Als je het wilt uitproberen, kun je het vinden op Google Play of de iOS App Store.

Geschreven door Luke Baker.