(Pocket-lint) - Manchester City is vaak een van de meest actieve Premier League-clubs geweest als het gaat om het omarmen van nieuwe technologieën.

Het was een van de eersten die wi-fi installeerde in zijn stadion - de Eithad - en het voortouw nam met speciale fan-apps voor Android Wear en dergelijke. Nu heeft het zich tot de metaverse gewend om de derde kit van de club voor het seizoen 2022/23 te lanceren.

Met behulp van Roblox, dat de game/service bij uitstek is geworden voor veel grote bedrijven die zich bezighouden met virtuele ervaringen, heeft Man City in samenwerking met Puma het derde shirt van het team onthuld - een geel met blauw gestreept nummer dat vanaf vandaag verkrijgbaar is.

De eigenlijke kleurnamen zijn volgens de fabrikant "fizzy light" en "Parisian night", terwijl voor het metaverse evenement de Puma en de Land of Games arena in Roblox van een nieuwe look werden voorzien.

De Man City-thuiskit is ook toegevoegd aan de ervaring en de komende twee weken (tot 16 augustus 2022) krijgen gebruikers die het Football Rush-spel bezoeken en winnen een digitale versie van de nieuwe derde kit-trui. Het zal ook te koop zijn in de Puma gear shop voor gebruik in Roblox.

"Het is spannend dat we met Puma kunnen samenwerken om vandaag de lancering van onze eerste kit in de metaverse aan te kondigen. Als club zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om te innoveren, samen te werken en de nieuwste technologie te gebruiken om onszelf uit te dagen om ervoor te zorgen dat we alle gebieden van onze fanbase aanspreken, met name onze jongere doelgroepen die de volgende generatie fans vormen," aldus Serena Gosling, directeur retail van de club.

Geschreven door Rik Henderson.