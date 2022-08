Natural Cycles partnerschap met Oura Ring is een spel-veranderaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Natural Cycles heeft een partnerschap met Oura aangekondigd en dat kan een doorbraak betekenen voor gebruikers van de FDA-goedgekeurde anticonceptie-app als ze ook een Oura Ring gebruiken.

De Natural Cycles-app analyseert hormoongestuurde temperatuurpatronen, samen met andere belangrijke vruchtbaarheidsindicatoren, om te bepalen of een vrouw vruchtbaar is of niet, om te helpen bij het plannen of voorkomen van zwangerschap.

Gebruikers krijgen rode dagen (vruchtbaar) of groene dagen (niet vruchtbaar) als ze hebben gekozen voor de modus zwangerschap voorkomen, en omgekeerd als ze hebben gekozen voor de modus zwangerschap plannen. Om het algoritme deze dagen voor elke gebruiker te laten berekenen, moet u uw temperatuur zo veel mogelijk dagen in de maand in de app invoeren, die u moet opnemen met een orale thermometer wanneer u voor het eerst wakker wordt. Je moet ook rekening houden met verschillende slaappatronen of alcohol, en de app de juiste informatie geven.

De samenwerking met Oura - het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de Oura Ring, een slimme ring die gepersonaliseerde gezondheidsgegevens, inzichten en dagelijkse begeleiding levert, maakt dat proces veel gestroomlijnder. In plaats van handmatig hun temperatuur op te moeten nemen, zullen gebruikers met een Oura Ring die overschakelen naar de Oura Mode in de Natural Cycles app dit automatisch laten doen.

Volgens Natural Cycles: "De temperatuursensoren in de Oura Ring genereren 1.440 datapunten per dag, en zijn gevalideerd om temperatuurveranderingen zo nauwkeurig als 0,13°C (0,234°F) te meten.

"Naast temperatuurtrendgegevens gebruikt het Natural Cycles-algoritme hartslaggegevens van de Oura Ring om rekening te houden met nachten met een verhoogde hartslag die te wijten kunnen zijn aan veranderingen in levensstijl, zoals een hoge alcoholconsumptie, in plaats van aan veranderingen in de menstruatiecyclus."

De Oura Ring volgt en analyseert ook de slaapkwaliteit en beschikt over functies zoals daghartslag, trainingshartslag en automatische activiteitsdetectie om beweging en hersteltijd te evalueren. Deze gepersonaliseerde gezondheidsgegevens worden vervolgens samengevat in Slaap-, Activiteits- en Bereidheidsscores.

Hoewel de voordelen alleen gelden voor degenen die zowel de Natural Cycles app als een Oura Ring gebruiken, is het groot nieuws voor degenen die een hormoonvrije anticonceptiemethode willen gebruiken en niet elke ochtend de temperatuurgegevens willen invoeren voor de beste resultaten.

