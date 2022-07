Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Europese Unie heeft twee wetsvoorstellen goedgekeurd om grote technologiebedrijven te dwingen meer verantwoordelijkheid en rekenschap af te leggen op internet.

De Digital Markets Act (DMA) en Digital Services Act (DSA) treden in werking vanaf 1 januari 2024 (te beginnen met de DSA) en bedrijven als Meta, Google en Apple zullen moeten voldoen aan een aantal verstrekkende operationele veranderingen als ze hun producten en diensten in de EU-lidstaten willen blijven aanbieden.

De DMA is bedoeld om kleinere bedrijven in staat te stellen beter te concurreren met Big Tech door middel van wetgeving, zoals de eis dat grotere bedrijven hun platforms meer interoperabel maken met kleinere rivalen. Berichtenplatforms zullen bijvoorbeeld beter met elkaar moeten samenwerken, waarbij WhatsApp, Fscebook Messenger, Snapchat en dergelijke kleinere chatplatforms meer dan nu het geval is de mogelijkheid moeten bieden om op softwareniveau te integreren.

Ook moeten merken die momenteel app stores exploiteren, ontwikkelaars en andere derde partijen toestaan om klanten deals aan te bieden buiten de apps zelf om.

Wat de DSA betreft, eist het wetsvoorstel meer actie als het gaat om de moderatie van diensten. Dit zal zeker gevolgen hebben voor Twitter, Instagram, Facebook en andere social media-platforms die in Europa actief willen blijven.

Daarnaast wordt sommige gerichte reclame verboden, terwijl andere beter gecontroleerd moeten worden. Ook het gebruik van persoonsgegevens voor gerichte advertenties is volgens de wet niet meer toegestaan.

De straffen voor het overtreden van de nieuwe regelgeving kunnen enorm zijn. De EU kan boetes opleggen die kunnen oplopen tot 10 procent van de wereldwijde omzet van het bedrijf in de voorgaande 12 maanden. Dat kan oplopen tot 20 procent bij herhaalde niet-naleving.

Aangezien het VK niet langer deel uitmaakt van de EU, zijn noch de DMA- noch de DSA-verordeningen hier van toepassing. Maar net als in de VS zullen de beperkingen waarschijnlijk wereldwijde gevolgen hebben voor de verschillende betrokken ondernemingen.

