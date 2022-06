NHS-app krijgt volgend jaar nieuwe functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De NHS-app van het Verenigd Koninkrijk krijgt de komende twee jaar een aantal belangrijke upgrades, volgens nieuwe aankondigingen van de regering, waaronder de uiteindelijke toevoeging van videoconsulten in de app.

Naar verluidt streeft de regering ernaar dat in maart 2024 75 procent van de mensen de app gebruikt, tegenover minder dan 50 procent van de mensen die de app momenteel op hun smartphone geïnstalleerd hebben.

De eerste grote mijlpaal is gepland in maart 2023, wanneer de overheid wil dat mensen via de app rechtstreeks vaccins kunnen boeken, gezondheidswaarschuwingen krijgen over recepten en meer, meer berichten van hun huisartsen krijgen, ziekenhuisafspraken kunnen maken en beheren en toegang krijgen tot hun digitale dossiers.

Een jaar later, in maart 2024, zou de app in staat moeten zijn om face-to-face videoconsulten aan te bieden die je kunt boeken, een grote upgrade ten opzichte van de huidige mogelijkheden.

Deze aankondiging komt als een verklaring over de richting waarin de app zich zal ontwikkelen, eerder dan iets waaraan je specifieke data kunt hangen buiten die twee jaarlijkse doelstellingen, dus we weten niet wanneer elke functie zou kunnen komen.

Het zal ook in veel gevallen afhangen van het vermogen van individuele huisartsenposten en ziekenhuizen om zich aan te passen aan de veranderingen, in plaats van simpelweg uit te rollen over het hele land van de ene op de andere dag wanneer de functie klaar is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.