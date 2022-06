Al deze ongelooflijke beelden zijn gemaakt door een kunstmatige intelligentie genaamd Dall-e 2

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - We hebben een paar verschillende beeldsystemen gezien die kunstmatige intelligentie gebruiken om beelden te genereren puur op basis van suggesties van gebruikers. Sommige van deze zijn veel beter dan andere.

Google's Imagen tool, bijvoorbeeld, is zo goed dat het bedrijf het niet publiekelijk toegankelijk maakt omdat het misbruikt zou kunnen worden. DALL-E 2 is een van de andere meest indrukwekkende voorbeelden van de toepassing van AI op beelden.

Dit is een onderzoeksproject dat AI gebruikt om originele beelden te creëren op basis van een tekstbeschrijving die door een gebruiker wordt ingevoerd. De AI is in staat om verschillende kunstwerken te maken in verschillende stijlen en met verbluffend veel details. Het kan zelfs afbeeldingen bewerken om andere objecten toe te voegen, rekening houdend met bestaande schaduwen, reflecties en meer.

De resultaten zijn waanzinnig, dus we hebben een heleboel verzameld om een paar van de beste voorbeelden te laten zien. Als je meer wilt zien, moet je @openaidalle op Instagram en @OpenAI op Twitter volgen.

Wij vinden dit soort beelden zowel bijzonder indrukwekkend als krankzinnig. Deze foto van een hond is geen foto die iemand van zijn trouwe viervoeter heeft genomen, maar is gemaakt door AI.

Dit is het resultaat van een simpel verzoek om:

"Portret van een basset hound, 8k, foto"

Hier is nog een afbeelding waarbij Dall-e 2 werd gevraagd een foto te maken. Deze keer een Instagram-waardige foto van een heerlijk uitziend broodje spek, dat blijkbaar gedeeltelijk gedeconstrueerd is.

We zijn onder de indruk van de mate van detail die Dall-e 2 kan bereiken. Niet alleen is dit een overtuigend klein schip, maar het realisme wordt ondersteund door de realistische belichting en bokeh effecten.

"Diorama van een schip in een fles, gedetailleerd, bokeh"

Wat als we kunstmatige intelligentie konden gebruiken om nieuwe technologie te creëren. Stel je voor dat je gewoon wat woorden zou kunnen intikken om een idee te krijgen van hoe nieuwe snufjes eruit zouden kunnen zien voordat je ze zelfs maar probeert te bouwen.

Bij het maken van beelden moet Dall-e 2 ook rekening houden met de omgeving. Reflecties, schaduwen en andere onderdelen van het beeld worden ook bewerkt om ervoor te zorgen dat het eindresultaat aan de criteria voldoet. Een zwevende stoel heeft een schaduw nodig.

Oud ontmoet nieuw met een afbeelding van wat lijkt op een oud olieverfschilderij van een van onze voorouders die een VR-headset draagt en de Metaverse in gaat.

Dall-e 2 is in staat om allerlei indrukwekkende beelden te creëren. Inclusief verbazingwekkende digitale kunstwerken van merkwaardige wezens.

"Een vlinder neergestreken op de snuit van een slapende draak, digitale kunst"

Niet alle gemaakte beelden zijn fotorealistisch. Sommige zijn eenvoudige beelden die in een specifieke stijl zijn gemaakt.

In dit geval ging het om een afbeelding van een astronaut die in een tropisch resort in de ruimte ligt te loungen in een vaporware stijl.

Wij houden van het idee dat AI creatief kan zijn en kunstwerken kan maken die gemakkelijk door een echt persoon gemaakt kunnen worden.

In een ander visioen is onze astronautenvriend nu aan het ontspannen sporten.

Hier kreeg de AI de opdracht een beeld te creëren van een astronaut die in de ruimte basketbal speelt met gipsverband, maar in de stijl van een kinderboekillustratie.

Het indrukwekkende aan deze AI-gestuurde beeldsystemen is de manier waarop ze meerdere opdrachten kunnen verwerken tot één enkel beeld.

Deze teddyberen zijn niet aan het picknicken, maar doen onderwater onderzoek naar een technologie uit 1990.

We hebben allemaal de ongelooflijke tekeningen en glyphs van oude Egyptenaren gezien, maar hoe verbaasd zou je zijn om dit te zien?

"Een oude Egyptische muurschildering van een Egyptische diergod met behulp van een computer"

Als je te goed naar sommige van deze foto's kijkt, zie je enkele kleine problemen. Maar sommige van de door AI gegenereerde foto's kunnen net zo goed met een wankele smartphone zijn gemaakt.

Deze foto van een skateboardende hond kan ook gewoon op Instagram zijn geplaatst met een handige filter.

"Een skateboardende hond bij nacht, Voigtlander Nokton 10,5 mm f/0,95"

Dall-e 2 heeft zeker enige artistieke flair en is in staat om een aantal geweldige tekenfilms te maken. Deze zijn plezierig en eigenzinnig.

"Portret van een megalodon pratend aan de telefoon, in stripstijl"

Je zou kunnen aannemen dat Dall-e 2 hier een gemakkelijke taak had. De AI had waarschijnlijk veel koekjesfoto's om van te leren. Maar het blijft ongelooflijk om te bedenken dat dit is gemaakt op basis van een verzoek en niet op basis van een enkele foto die door een fotograaf is genomen.

Sommige van deze foto's lijken op filters die op sociale media zijn toegepast. Hier was het verzoek om een Polaroid foto en dat op zich draagt al bij aan de geloofwaardigheid.

"Een polaroid van een vogel die naar de lens van de camera kijkt"

Een van de minder lekkere voedsel afbeeldingen die Dall-e 2 heeft gemaakt. Deze toont "een kom soep die eruit ziet als een monster, gebreid uit wol". Ons is verteld nooit met ons voedsel te spelen, maar dit voedsel ziet eruit alsof het met je zou spelen.

Wat een schattige puppy. Een klein pluizig hondje versmolten met de wolken, gemaakt door kunstmatige intelligentie. Nog een kunstwerk dat gemakkelijk kan doorgaan voor gemaakt door een echte persoon.

Met alle foto's die iedereen van zijn hond online zet, is het geen wonder dat AI dit soort realistische beelden kan maken als hem dat gevraagd wordt.

Noch deze hond, noch deze kat is echt, en hun liefde voor elkaar ook niet. Het feit dat je specifieke gegevens kunt invoeren, zoals dierenrassen en acties, en toch geweldige resultaten krijgt, is verbazingwekkend.

Deze lijkt op een van die goedkope stockfoto's die je tegenkomt als je zoekt naar afbeeldingen over de groei van een bedrijf. Alleen heeft de AI het wat rauwer gemaakt met de wortels die in de hand van de persoon groeien.

Deze keer werd Dalle-2 gevraagd om een foto te maken van een koe die toevallig ook een hip-hop ster is die een hitsingle aan het maken is in de studio. Deze koe is een coole gast.

We houden van dit beeld omdat het niet alleen overtuigend Lego is, maar ook een beetje 3D lijkt. Alsof je een 3D-bril op zou kunnen zetten en het tot leven zou komen.

Geschreven door Adrian Willings.