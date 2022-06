Deze AI zet op indrukwekkende wijze woorden om in beelden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er bestaan een aantal interessante kunstmatige intelligentiesystemen die ontwikkeld zijn om beelden te creëren op basis van commando's. We hebben eerder geschreven over Google's Imagen tool die dit doet op zo'n indrukwekkend niveau dat het bedrijf het niet openbaar maakt uit angst voor misbruik.

Er zijn echter andere systemen die Generative Adversarial Networks en AI gebruiken om soortgelijke beelden te creëren. Een daarvan is DALL-E 2 en DALL-E mini die online een storm doen opsteken.

DALL-E 2 zelf is een artificieel systeem dat beweert realistische beelden en kunstwerken te creëren louter op basis van een door de gebruiker ingevoerde beschrijving in natuurlijke taal. Sommige ervan zijn opmerkelijk, amusant en indrukwekkend. We hebben een aantal van de beste die we hebben gezien voor je verzameld.

Als je Stranger Things hebt gezien, weet je wat het Demogorgon is. Maar wat doet het schepsel in zijn vrije tijd? Deze gebruiker heeft bedacht dat het graag basketbal schiet.

Nog steeds behoorlijk intimiderend. Stel je voor dat je het opneemt tegen dit beest op het veld. We zijn wel onder de indruk van de beelden die hier gemaakt zijn. Ze zijn niet perfect, maar dat past goed bij het fictieve monster en zijn leven in de ondersteboven.

Wat we zo leuk vinden aan deze AI-generaties is het aantal verschillende vereisten die je aan je beeldaanvraag kunt toevoegen en die toch in het resultaat worden opgenomen.

Deze wilde een gigantische hamster ter grootte van een Godzilla zien die een sombrero draagt en Tokoyo aanvalt. Maar ook dat hij dat doet terwijl hij op de dashcam wordt vastgelegd.

Je hebt in het verleden waarschijnlijk al heel wat memes gezien van Meta CEO Mark Zuckerberg, maar heb je hem ooit als dummy gezien?

Dit uitzicht is zeker angstaanjagend en zou mooi passen in een sociale media-gerelateerde horror flick.

Mensen maken vaak grapjes over het feit dat ze meer tijd zouden hebben om te gamen als ze geen vervelende dingen hoefden te doen, zoals stoppen om te eten, te drinken of andere taken in het echte leven uit te voeren. Nu kunnen we met de hulp van AI zien wat er gebeurt als je dat tot het uiterste doorvoert.

We vinden het amusant dat de AI de groene kleuren van Razer heeft gekozen voor deze gamingluiers.

Is dit wat moeder bedoelde toen ze zei dat we onze groenten moeten eten? Als je dat niet doet, worden ze nucleair. Het is jouw taak om de mensheid te redden van de dreiging die broccoli is.

We hebben de laatste jaren al heel wat speciale evenementen gezien in Fortnite, dus het zou ons niet verbazen als er eentje komt met een luchtschip van epische proporties (al zou dat niet echt nieuw zijn). De ramp met de Hindenburg in de game zien gebeuren is misschien een beetje te veel van het goede.

Wij vinden het leuk om te zien hoe mensen fictieve personages tot leven brengen met activiteiten in de echte wereld. Vooral vrij middelmatige activiteiten die beneden hun stand zijn, zoals een krant lezen.

Sommige rechtszittingen mogen niet met camera's worden bijgewoond en vereisen een artistieke weergave van wat er gebeurd is. Wij denken dat deze perfect laat zien hoe dat eruit zou kunnen zien als een fles in de getuigenbank zou staan.

Als je geen echt spel connect four hebt, waarom maak je dan niet je eigen spel? We kunnen ons voorstellen dat het een rotzooitje wordt, maar je kunt het daarna tenminste opeten.

Sommige van deze AI-creaties zijn wat abstracter dan andere, maar om eerlijk te zijn was het concept van deze al vrij abstract om mee te beginnen.

We vinden het leuk dat Darth Vader dezelfde pinguïnvoeten heeft als Pingu. Hij past er precies bij.

De Egyptenaren hadden interessante kunstwerken en velen geloven al dat zij buitenaardse wezens waren, dus het is heel redelijk om een gelijkenis van Deep Punk op hun muren te zien.

Op een dag zal ons voedsel zeer waarschijnlijk 3D-geprint worden. In sommige gevallen gebeurt dat al, maar wat zouden de Italianen denken van pasta uit een printer?

Het lijkt erop dat de AI het moeilijk heeft met schedels en skeletbeenderen, maar hier is tenminste geprobeerd het juiste gevoel te creëren. Had het skelet maar een lichaam om zich mee uit te leven. Zie je wat we daar deden?

Sommige van deze AI-creaties zijn angstaanjagend. Hier heeft iemand een Teletubby laten zien die verroest is en onder de zeepokken zit. Het eindresultaat zou kinderen nachtmerries bezorgen.

Hier heeft de gebruiker gevraagd om SpaceX lancering gemixt met Big Ben. We vinden het leuk dat het begon als een SpaceX raket naast de torenhoge klok, maar uiteindelijk veranderde in Big Ben als de raket zelf.

Wij denken dat als je Sonic the Hedgehog zou proberen te vangen met een trail cam, je waarschijnlijk gewoon een blauwe waas te zien krijgt die voorbij schiet, maar misschien kun je hem onoplettend betrappen in wat vrije tijd en zou dit het resultaat zijn.

Als Darth Vader een MRI-scan moest ondergaan, zou hij dan zijn helm ophouden? Of zou het klinisch personeel hem durven vragen om hem af te zetten? Hoe zouden de scans eruit zien? We zullen het nooit weten.

We vinden deze op meerdere niveaus geweldig, niet alleen vanwege het door AI gemaakte artwork, maar ook vanwege het concept van Snoopy die Snoop aanklaagt. Amusant spul.

We weten niet zeker of Monet zou weten wat een vuilnisbak is, maar we vinden het leuk hoe goed de AI zijn stijl heeft vertaald naar een modern beeld.

Een andere artiest heeft zijn stijl laten namaken door AI. Wij denken dat dit de meest accurate recreatie is waartoe de AI in staat is.

Geschreven door Adrian Willings.