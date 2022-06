Wat is Telegram Premium en wat krijg je?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na de aankondiging dat Telegram de mijlpaal van 700 miljoen actieve gebruikers heeft bereikt en in 2022 wereldwijd een van de meest gedownloade apps is geworden, heeft Telegram een nieuwe premium tier aangekondigd voor zijn supergebruikers.

Telegram is al jaren een gratis en (meestal) reclamevrije berichtendienst, die handige en veilige berichten aanbiedt, maar geen geld verdient aan de gegevens van zijn gebruikers.

In plaats daarvan draait het uitsluitend op geld van investeerders. Maar nu het aantal gebruikers groeit, en de kosten van de dienst stijgen, heeft Telegram een nieuw maandelijks abonnement aangekondigd dat meer functies toevoegt voor zijn supergebruikers.

4,99 pond/maand in het Verenigd Koninkrijk

$4.99/maand in de VS

€5,49/maand in Europa

Dit is de allerbelangrijkste vraag, en het antwoord is: niet veel. In het Verenigd Koninkrijk kost een maandabonnement op het moment dat de dienst live gaat 4,99 pond. In de VS is dat 4,99 dollar. In Europa is het €5,49 per maand.

Zoals bij elk premium abonnement als dit, krijg je een mix van echt nuttige functies voor degenen die de dienst veel gebruiken, en andere leuke extraatjes. Hier is wat Telegram tot nu toe heeft aangekondigd:

Elke gratis gebruiker kan bestanden uploaden tot 2GB, maar met de premium tier, kunt u bestanden uploaden zo groot als 4GB. Het is vermeldenswaard, als je geen premium gebruiker bent, kun je nog steeds deze 4GB bestanden ontvangen en downloaden. De beperking geldt alleen voor uploads.

Als je een premium account hebt, kun je content, bestanden en media downloaden op je apparaat met de snelst beschikbare snelheid. Het is op geen enkele manier beperkt, afgezien van wat uw netwerk aankan.

Dit is waar je de super-gebruiker in het spel begint te zien. Met een premium account kun je tot 1000 kanalen volgen, 20 chat mappen aanmaken met elk tot 200 chats, je kunt een vierde account toevoegen aan je Telegram app, tot 10 favoriete stickers opslaan en 10 chats vastpinnen in je hoofdlijst.

Andere uitbreidingen zijn de mogelijkheid om een langere bio te schrijven, tot 10 publieke t.me-links te reserveren voor het delen van je favoriete groepen en kanalen, plus je kunt tot 400 favoriete GIF's hebben.

Het verzenden van spraaknotities is een zeer populaire manier om te communiceren in elke messaging app, maar het is niet altijd handig om te luisteren, dus met een premium account, Telegram gaat openen voice-to-text transcripties. Dit betekent dat je nog steeds in staat zult zijn om te zien wat er in het bericht staat, zelfs als je niet kunt of wilt luisteren. Je kunt de transcripties ook beoordelen om de kwaliteit van de dienst te verbeteren.

Net als bij iMessage kun je profiteren van schermvullende animaties voor stickers als je Telegram Premium-abonnee bent. De collectie zal elke maand worden bijgewerkt, en zelfs gratis gebruikers zullen ze kunnen ontvangen en bekijken (alleen niet verzenden).

Premium-gebruikers krijgen ook toegang tot een selectie van nieuwe reacties. Dit is in aanvulling op de gebruikelijke reacties, en sommige van hen bevatten ook pop-out animaties.

Het zal niet de enige manier zijn waarop je kunt zien dat je een premium account hebt, maar het zal wel de meest voor de hand liggende zijn: geanimeerde profielfoto's. Dit geeft je de mogelijkheid om een korte video als thumbnail te gebruiken in plaats van een statische afbeelding.

Nogmaals, voor supergebruikers met veel chatgroepen om te organiseren. Je kunt bijvoorbeeld een groep chats instellen die standaard wordt geopend in plaats van de catch-all inbox lijst met al je chats erin. Als u bijvoorbeeld familie of collega's op het werk als hoofdmap wilt instellen, kan dat. Of u kunt eerst een lijst van uw ongelezen berichten laten openen.

Net als de geanimeerde profielfoto, geeft dit anderen de indicatie dat je een premium gebruiker bent. Elk premiumlid krijgt een kleine premiumicoonbadge op zijn profiel, die in de chatlijst te zien is voor iedereen.

Premium gebruikers kunnen ook hun app icoon veranderen in een van de nieuwere premium app iconen, in plaats van een van de standaard app iconen. Dit geldt ook voor het premium 'ster'-icoon.

Op dit moment worden advertenties over het algemeen niet getoond, zelfs niet voor gratis gebruikers. In sommige gevallen echter wel, zoals in grote groepen die door één persoon worden georganiseerd. In deze gevallen kun je wat Telegram omschrijft als 'minimaal ontworpen gesponsorde berichten' te zien krijgen. Als je een premium abonnee bent, zul je deze niet eens zien.

Zoals de meeste apps met premium diensten, is het een eenvoudige in-app aankoop. Download de nieuwste Telegram-app upate voor iPhone, iPad of Android en open vervolgens 'Instellingen'. Je ziet een optie voor 'Telegram Premium' in de hoofdlijst met instellingen, tik erop en bevestig vervolgens je maandelijkse abonnement in het pop-upvenster.

Geschreven door Cam Bunton.