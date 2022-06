UK Data Reform Bill wil een einde maken aan die vervelende pop-ups met cookies op websites

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het Britse ministerie van Cultuur, Media en Sport heeft de veranderingen geschetst die het wil doorvoeren in het kader van de voorgestelde Data Reform Bill - en het heeft cookies in het vizier.

Sinds de EU in 2018 haar GDPR-regels heeft doorgedrukt, heeft het bezoeken van een nieuwe website er vaak toe geleid dat je toestemming moet geven om cookies te accepteren. Voor degenen die het niet weten, cookies zijn stukjes data die een website in staat stellen om te onthouden dat iemand eerder heeft bezocht.

GDPR had tot doel gebruikers te beschermen door hen controle te geven over die gegevens en het resultaat waren pop-ups telkens wanneer je een nieuwe website bezoekt, het is in feite een opt-in systeem.

De Data Reform Bill wil van die pop-ups af, maar het ziet er niet naar uit dat de Britse regering de gegevensbescherming gewoon schrapt: in plaats daarvan wordt een "opt-out model" voorgesteld dat door de browser kan worden geregeld, zodat niet telkens een vakje moet worden aangeklikt, maar de website die je bezoekt het antwoord al kent.

Dit "opt-out-model" zal echter waarschijnlijk standaard cookies voor gebruikers accepteren en het is geen toeval dat elders in de Data Reform Bill wordt beoogd "de kracht van gegevens te benutten".

Het doel is internetgebruikers in staat te stellen controle te houden over hun gegevens, maar een vlottere route te bieden bij het browsen, vrij van pop-ups of banners.

Als de browser voor deze controle moet zorgen, moet het Verenigd Koninkrijk natuurlijk samenwerken met de ontwikkelaars van die browsers om ervoor te zorgen dat er een goed werkend systeem komt.

"Voordat met de wetswijzigingen wordt begonnen, zal de regering met de industrie en de regelgever samenwerken om ervoor te zorgen dat de technologie doeltreffend en gemakkelijk beschikbaar is, zodat mensen hun online cookievoorkeuren kunnen instellen om zich op geautomatiseerde wijze uit te schrijven.

De olifant in de kamer is dat dit misschien nooit zal werken en met veel websites die veranderingen doorvoeren om te voldoen aan de GDPR-vereisten van de EU in 2018, zou extra werk om de wensen van het VK te ondersteunen gewoon niet kunnen gebeuren.

De wens om cookies te verwijderen zal zeker aantrekkelijk zijn, maar ervoor zorgen dat de gebruiker de controle over de gegevens behoudt, zal de sleutel zijn.

Geschreven door Chris Hall.