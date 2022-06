Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een van de grootste uitdagingen voor reizigers die naar het buitenland reizen, is het gebruik van een SIM-kaart. Het activeren van internationale roaming op SIM-kaarten kan ongelooflijk duur zijn, waardoor het een ongeschikte optie is voor de meeste budgetbewuste reizigers. Maar als je bij aankomst je standaard simkaart vervangt door een lokale simkaart, verlies je de toegang tot alle berichten en gesprekken die je op je primaire simkaart hebt ontvangen.

Holafly lost dit raadsel op door eSIM's aan te bieden waarmee je in elk land zonder problemen verbinding kunt maken met internet. Als je naar de VS reist, hoef je alleen maar een QR-code in je iPhone te scannen om de virtuele sim te activeren, waardoor je toegang krijgt tot snel internet tegen een betaalbare prijs. Maar hoe activeer en gebruik je Holafly eSIM op je iPhone in de VS?

In dit artikel beschrijven we wat eSIM's zijn, hoe ze werken, en hoe Holafly eSIM's je kunnen helpen tijdens je reis in de VS.

Een eSIM, kort voor embedded SIM, is in feite een virtuele SIM-kaart waarmee je een data-abonnement kunt toevoegen aan je iPhone of smartphone. Je moet een QR-code op je iPhone scannen om de eSIM te activeren en toegang tot het data-abonnement te krijgen. De eSIM zit al in de meeste geavanceerde, premium smartphones, dus je hoeft geen fysieke SIM-kaart te plaatsen.

Het instellen van een eSIM is zeer eenvoudig. Zodra je de Holafly SIM voor het gekozen land hebt gekocht, ontvang je een QR-code. Je moet de QR-code scannen met je camera, en het plan wordt automatisch naar je telefoon overgezet. Nadat je de QR-code hebt gescand, moet je een paar eenvoudige stappen volgen om te kiezen of je de SIM wilt gebruiken voor gesprekken en data of alleen voor data.

Hieronder volgt een overzicht van de stappen voor het activeren van de eSIM:

Zorg ervoor dat u verbonden bent met de WiFi.

Ga naar Instellingen > Mobiele Data > Data Plan Toevoegen.

Scan de QR-code met uw camera.

Selecteer of de eSIM uw primaire of secundaire SIM is. Als u de eSIM voor reisdoeleinden gebruikt, selecteert u bij voorkeur Secundair.

U zult gevraagd worden welke van uw SIM kaarten u wilt gebruiken voor gesprekken, mobiele data en SMS. U moet uw primaire SIM kiezen voor SMS en gesprekken en de eSIM gebruiken voor mobiele data. Maar activeer mobiel data switchen niet omdat u dan extra kosten kunt krijgen.

Nadat u de eSIM hebt geïnstalleerd, kunt u naar Instellingen > Mobiele data gaan.

Selecteer uw nieuwe eSIM onder Mobiele plannen.

Schakel de knop Deze lijn inschakelen in.

Activeer Mobiele gegevens en Dataroaming vanuit de instellingen.

U kunt een paar sms-berichten ontvangen zodra uw eSIM is geactiveerd.

Holafly is een in Spanje en Colombia gevestigde start-up die eSIMs aanbiedt aan reizigers die verbonden willen blijven terwijl ze in het buitenland reizen. De Holafly eSIM winkel biedt SIM en eSIM kaarten voor 100+ bestemmingen in 4 talen, waaronder de VS. De USA internationale reis eSIM biedt tot 30GB extreem snel internet en een betrouwbare verbinding, zodat u verbonden kunt blijven zonder internationale roaming te activeren of een lokale SIM in de VS aan te schaffen.

Voordelen van het gebruik van een eSIM in de VS:

U ontvangt direct de eSIM QR code in uw e-mail - geen wachttijden of vertragingen.

Snel en betaalbaar internet - het ideale alternatief voor internationale dataroaming.

Blijf verbonden met het internet, waar u ook naartoe reist.

Milieuvriendelijk alternatief voor traditionele (plastic) SIM-kaarten.

Geen risico op verlies van uw primaire SIM omdat u de SIM-kaarten niet hoeft te verwisselen.

Uiterst eenvoudige installatie- en activeringsstappen - kunnen in enkele minuten worden uitgevoerd.

24/7 toegang tot technische ondersteuning via e-mail, online chats of WhatsApp.

Vereisten voor het gebruik van de iPhone met een eSIM:

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone SE 2, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone SE 3.

iOS 12.1 of hoger.

Draadloze providers die eSIM-kaarten ondersteunen.

Uw iPhone moet ontgrendeld zijn.

Uw iPhone moet een WiFi-verbinding hebben tijdens het installatieproces.

Als je geen compatibel iOS of compatibele iPhone hebt, zijn er nog twee alternatieven om je iPhone in de Verenigde Staten te gebruiken: internationale roaming activeren of een lokale simkaart in de Verenigde Staten kopen.

Internationale roaming activeren

Internationale roaming is een van de handigste (en duurste) manieren om op reis verbonden te blijven. Als je in het Verenigd Koninkrijk bent, kun je internationale roaming activeren voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd voor je reizen naar de VS, waardoor je toegang krijgt tot internationale data en minuten. Maar de kosten voor internationale roaming zijn vrij hoog.

Hieronder volgt bijvoorbeeld een ruwe schatting van de internationale roamingkosten voor de VS vanuit het VK op enkele van de populairste netwerken - Vodafone, EE, en Three.

Vodafone: Tot £3.00 per minuut, 65p per sms, of 12p per MB data

EE: Tot £1.35 per minuut, 60p per sms, of £20 voor 250MB data

Three: Tot £1.40 per minuut, 35p per sms, of 5p per MB data

Een lokale SIM-kaart kopen in de VS

Als internationaal roamen te duur lijkt, kun je ook een lokale simkaart kopen als je eenmaal in de VS bent. Enkele van de beste netwerkaanbieders in de VS zijn T-Mobile, Verizon, en AT&T. Je kunt prepaid simkaarten kopen op vliegvelden, in Walmart-winkels, in winkelcentra of in de lokale winkels van de operators. Als u SIM-kaarten in winkels koopt, hebt u uw paspoort met een geldig VISA en een pasfoto nodig.

De volgende zijn de belangrijkste uitdagingen bij het kopen van lokale SIM kaarten in de VS:

Je moet idealiter Engels spreken.

Het bepalen van de ideale provider voor je SIM kan moeilijk zijn.

iPhones kunnen maar één fysieke SIM-kaart bevatten. Dat betekent dat je je primaire SIM-kaart moet verwijderen en de Amerikaanse SIM-kaart moet plaatsen, wat betekent dat je geen gesprekken of berichten ontvangt die naar je primaire SIM-kaart gaan.

Omdat je je primaire simkaart moet verwijderen, loop je ook het risico dat je je primaire simkaart kwijtraakt, wat langdurige gevolgen en problemen kan hebben.

Welke providers zijn geschikt voor eSIM?

In de VS zijn AT&T, T-Mobile USA, en Verizon de primaire providers die eSIM ondersteunen. Houd er rekening mee dat eSIM voornamelijk bedoeld is voor contractklanten of voor de overstap van SIM naar eSIM.

Welke mobiele netwerk frequenties werken in de VS?

In de VS werken de meeste netwerkaanbieders op 3G- of 4G-frequenties, d.w.z. frequenties tot 2,5 Gigahertz. Het 5G-netwerk, dat een frequentie heeft tot 95 Gigahertz, begon in 2018 uit te rollen in de VS, maar netwerkproviders breiden de dekking consequent uit naar extra steden in het hele land.

Als al deze functies je handig in de oren klinken, kijk dan zeker op de website van HolaFly voor meer details en om je aan te melden! Vergeet niet om de code POCKETLINT te gebruiken voor een korting van 5 procent.