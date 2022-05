Wat is Kampvuur? Niantic's AR sociale netwerk uitgelegd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Niantic is 's werelds meest prominente producent van augmented reality mobiele games, met als bekendste titel Pokemon Go.

Omdat deze spellen vereisen dat spelers zich verplaatsen in de echte wereld, is het gemeengoed geworden voor mensen om meetups, in-game raids en toernooien te organiseren met behulp van bestaande platforms zoals Discord en Reddit.

Nu creëert Niantic echter zijn eigen sociale platform voor deze doeleinden en het heet Campfire. Dus laten we er eens induiken en uitvinden wat Campfire allemaal inhoudt.

Campfire is een metgezel-app die zal werken met alle AR-ervaringen van Niantic, waaronder Pokemon Go, Pikmin Bloom en de aankomende Transformers: Heavy Metal en Peridot-games.

Beste Amazon US Prime Day 2021 deals: Selecte deals nog steeds live Door Maggie Tillman · 25 mei 2022

Niantic zegt dat de app begint met een kaart en daar mensen, evenementen, gemeenschappen en berichten aan toevoegt. In sommige opzichten lijkt het op Snapchat's Snap Map met behulp van real-time locatiegegevens voor socialiseringsdoeleinden.

Met Campfire kun je andere spelers in je omgeving ontdekken, elkaar berichten sturen, content delen en evenementen en meetups organiseren. Niantic wil dat het de "homepage van de echte-wereld Metaverse" wordt.

"Er zijn de Niantic gaming communities die al gevormd zijn over de hele wereld, met tienduizenden enthousiaste ontdekkingsreizigers. Deze lokale groepen bestaan al," zei Niantic CEO John Hanke op haar Lightship Summit.

"We geven hen een platform om hun activiteiten beter uit te voeren en ... voor spelers om deze groepen te vinden. In principe bieden we gewoon wat tools om dit allemaal soepeler en gemakkelijker te maken voor deze gebruikers."

Met de lancering van Campfire wil Niantic mensen een manier bieden om nieuwe creaties te ontdekken die zijn ontworpen om de echte wereld een magischere en vermakelijkere plek te maken.

Er is op dit moment nog geen datum vastgesteld, maar de functie is live in Niantic's development builds en het bedrijf zegt dat het binnenkort naar alle Niantic-ervaringen zal komen.

We zullen dit artikel bijwerken zodra we meer weten.

Geschreven door Luke Baker.