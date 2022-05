Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Stel je voor dat je TikTok gebruikt om spelletjes te spelen in plaats van urenlang door video's te scrollen. Volgens Reuters is de app nu games aan het testen in Vietnam.

TikTok is van plan een "grote stap" te zetten op het gebied van mobiele games, en een leidinggevende van het bedrijf bevestigt nu dat er tests worden gedaan met HTML5-minigames. TikTok heeft naar verluidt advertentie-ondersteunde games geïntroduceerd die gebruik maken van de bibliotheek van zijn moederbedrijf, ByteDance. Vergeet niet dat het vorig jaar samenwerkte met Feeding America om Garden of Good te maken, een FarmVille-achtige ervaring waar gebruikers punten kunnen verdienen en daarmee donaties kunnen doen. TikTok heeft ook samengewerkt met FarmVille-ontwikkelaar Zynga om een HTML5-gebaseerde endless runner, Disco Loco 3D, voor de app te maken.

TikTok heeft ook streaming software voor games getest. Het biedt"Live Studio" voor pc's en staat geselecteerde makers toe om mini-apps in video's op te nemen. TechCrunch suggereerde onlangs dat TikTok dieper in live streaming zou kunnen duiken, met nieuwe games en ervaringen om streamers te helpen de interactie met kijkers aan te gaan. Een voorbeeld is een Pictionary-achtig spel, en een ander is winkelen tijdens livestreams.

Vermoedelijk is het doel van dit alles voor ByteDance om de inkomsten en de hoeveelheid tijd die mensen besteden aan het gebruik van de TikTok-app te verhogen.

Beste Android-apps 2022: de ultieme gids Door Maggie Tillman · 20 mei 2022

Voor meer informatie over TikTok en hoe het werkt, zie Pocket-lint's tips en trucs gids.

Geschreven door Maggie Tillman.