Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Veel gebruikers op Facebook, Twitter en andere sociale netwerken veranderen hun profielfoto's in cartooneske, kunstzinnige portretten van zichzelf. Dat komt omdat een nieuwe app - officieel genaamd "NewProfilePic Picture Editor" - trending is in de Google Play Store en de Apple App Store hitlijsten voor het maken van het ongelooflijk gemakkelijk om je selfies in kunst te veranderen.

Hier is alles wat je moet weten over de New Profile Pic-beeldbewerkingsapp, inclusief of experts denken dat de app veilig is voor jou om te gebruiken.

New Profile Pic schoot in mei 2022 naar de top van de hitlijsten voor mobiele apps met honderdduizenden downloads.

Overal delen mensen op sociale media hun foto's die ze hebben bewerkt met New Profile Pic. De app gebruikt kunstmatige intelligentie om gemakkelijk en snel profielfoto's te maken die eruit zien alsof ze geschilderd zijn. Maar net zo snel als de populariteit van de app explodeerde, begonnen op internet geruchten de ronde te doen dat de app op de een of andere manier met Rusland of het Kremlin te maken zou hebben.

Het is gemakkelijk. Ten eerste, download de app op uw iPhone of Android-telefoon.

Open New Profile Pic en verleen de gebruikelijke rechten.

De app zal toestemming vragen om uw activiteiten op het web te volgen om gepersonaliseerde advertenties te kunnen leveren. Maar je kunt vragen of de app je niet wil volgen. De app vraagt ook toestemming om meldingen te versturen, en later om toegang tot je foto's. De app beweert dat alle foto's die je in de app bewerkt, anoniem naar zijn servers worden geüpload om te worden verwerkt.

U kunt toegang verlenen tot geselecteerde foto's in uw bibliotheek of tot al uw foto's.

Als je alle toestemmingen hebt geregeld, opent het hoofdscherm van de app en wordt je gevraagd een foto te kiezen. U kunt een foto nemen met de camera van uw toestel of er een kiezen uit uw camerarol en uw herinneringen. Als je geen eigen foto's wilt gebruiken, is er een optie voor beroemdheden. Daaronder kun je zoeken op de naam van een beroemdheid om een foto van hen te vinden die je kunt bewerken in Nieuwe profielfoto.

Hoe dan ook, nadat u uw foto hebt genomen of geselecteerd, biedt New Profile Pic u de keuze uit vier kunststijlen. Onder de eerste stijl, zijn er drie extra esthetieken om te proberen. Onder de tweede stijl en de vierde stijl vind je ook nog extra opties. Proftip: Tik snel alle stijlen achter elkaar aan om ze te laten verwerken, en als ze klaar zijn kun je tussen alle stijlen schakelen. Het duurt een paar seconden voordat de stijlen zijn verwerkt en op je foto zijn toegepast. De eerste stijl is onze favoriet. Deze verandert je foto in een hyperrealistisch geschilderd portret.

Alle stijlen, behalve de tweede, ondersteunen foto's met meerdere personen. De tweede stijl kan alleen worden gebruikt voor selfies met één persoon.

Opmerking: de optie Fotolab die je ziet, wijst je gewoon naar een andere app van de ontwikkelaar om te proberen.

Dus, je bent klaar met je foto en je wilt hem opslaan en delen. Tik gewoon op de groene knop Opslaan en delen onder aan het scherm! Dat geeft je de mogelijkheid om hem lokaal op je apparaat op te slaan of te versturen naar Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger, Snapchat en andere apps die op je apparaat zijn geïnstalleerd.

Ja. Het is gratis om New Profile Pic app te gebruiken. Op dit moment lijken er geen paywalled functies of abonnementsniveaus te zijn. Er zijn advertenties, echter. Ze pop-up tussen stijl selecties.

Er lijkt geen manier te zijn om watermerken op bewerkte foto's binnen New Profile Pic app zelf te verwijderen, maar u kunt de foto altijd achteraf op uw apparaat vergroten/verkleinen om van het watermerk af te komen voordat u het deelt.

Het gerucht dat New Profile Pic verbonden zou zijn met Rusland of het Kremlin is gebaseerd op screenshots die op Facebook zijn gedeeld en waarop te zien zou zijn dat de website van de app(newprofilepic.com) in Moskou geregistreerd is. Snopes dook diep in de app en ontdekte dat New Profile Pic was gemaakt door Informe Laboratories en onder het auteursrecht viel van Linerock Investments. Volgens hun app store listings in Google Play Store en Apple App Store, staat de locatie van de ontwikkelaar vermeld als Tortola op de Britse Maagdeneilanden.

Maar een woordvoerder van Linerock Investments heeft al aan de media bevestigd dat het website domein van de app ooit in Moskou geregistreerd is geweest. Dat komt omdat de oprichter van het bedrijf in dat land heeft gewoond. Die persoon is sindsdien echter verhuisd, dus heeft het bedrijf nu het adres van de domeinregistratie gewijzigd "om verwarring te voorkomen".

Afgezien van eventuele Rusland-gerelateerde zorgen, waarschuwen deskundigen dat de app New Profile Pic grote hoeveelheden persoonlijke gegevens verzamelt, aldus The Independent. Pocket-lint downloadde de app om te kijken naar de app-machtigingen. Vanaf 12 mei 2022 waren de toestemmingsverzoeken die we zagen in lijn met wat andere populaire apps (zoals TikTok en Instagram) vragen.

Geschreven door Maggie Tillman.