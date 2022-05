Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De zoon van Kim Kardashian kreeg onlangs nationale aandacht omdat hij op Roblox zat en iets zag wat hij niet had mogen zien. Of dat gebeurd is, staat ter discussie - het was tenslotte een scène uit een reality show - maar je vraagt het je misschien nog steeds af: Wat is Roblox? Of misschien ken je iemand die veel tijd heeft doorgebracht op Roblox, misschien zelfs je kind. Wat je situatie ook is, hier lees je hoe Roblox werkt, of het veilig is, en wat tips.

Bezoek Roblox op het web: www.roblox.com

Roblox is een online platform dat in mei jl. 43 miljoen actieve dagelijkse gebruikers telde. Het bedrijf beweert dat meer dan de helft van de Amerikaanse kinderen en tieners onder de 16 jaar het spel spelen. David Baszucki is de medeoprichter en CEO van Roblox, dat in 2006 voor het eerst werd gelanceerd als een website. Tegenwoordig is Roblox toegankelijk op een groot aantal verschillende apparaten.

Roblox is een plek waar zowel kinderen als volwassenen terecht kunnen om te socializen en spelletjes te spelen. Het heeft ook een unieke kunststijl die sommigen zouden omschrijven als "cartoon" of tweedimensionaal.

De spellen in Roblox worden exclusief gemaakt door de Roblox gemeenschap. Heck, zelfs jij kunt een spel maken in Roblox. Maar als je Roblox gewoon wilt gebruiken om met vrienden te spelen, kun je dat ook doen. In feite is het spelen met vrienden gemakkelijk, omdat er verschillende multiplayer spellen beschikbaar zijn, evenals sociale functies zoals messaging.

Een enorm belangrijk ding om te weten over Roblox is avatars. Dit is hoe je verschijnt in de spelwereld. Iedereen krijgt automatisch een avatar, een mensachtig personage dat standaard je uiterlijk weergeeft in alle Roblox spellen. Je kunt items en aanpassingen voor je avatar verdienen, of je kunt ze kopen met Robux virtuele valuta, die je moet kopen met je echte geld. Dus, ja, je hebt een creditcard nodig die gekoppeld is aan je account om Robux te kopen.

Avatars kunnen worden aangepast met een breed scala aan lichaamsdelen, accessoires, kleding, huidskleuren, animaties en nog veel meer. Dit geeft je een groot aantal manieren om je eigen persoonlijkheid en stijl uit te drukken op het platform. Als je niet weet waar je moet beginnen of wat inspiratie nodig hebt, zijn er verschillende bronnen online beschikbaar, waaronder Pinterest.

Er zijn een paar dingen die je moet weten over hoe berichtgeving werkt op Roblox.

Om een bericht naar een vriend te sturen, gaat u naar uw vriendensectie en klikt u op de naam van uw vriend. Dit zal u naar hun profiel brengen. Druk op de Bericht knop bovenaan de pagina die hun gebruikersnaam en vrienden en volgers informatie bevat.

Als je niet bevriend bent met iemand die je een bericht wilt sturen, kun je nog steeds een bericht sturen zolang jij en zij dit hebben toegestaan in hun privacy instellingen.

Als de persoon die u een bericht probeert te sturen een berichtknop heeft waarop niet geklikt kan worden, dan zijn zijn privacy-instellingen misschien niet ingesteld om privéberichten toe te staan.

Er is een grote verscheidenheid aan spellen om uit te kiezen op Roblox. Er zijn bijvoorbeeld hindernisbanen (Obbys), first-person shooters en puzzelspellen.

Als je helemaal nieuw bent bij Roblox,klik dan hier om je aan te melden voor een account.

Het is gratis om een Roblox account aan te maken, en de meeste spellen op het platform zijn gratis te spelen. Sommige spellen vereisen echter betaalde toegang.

Ja. Advertenties kunnen afbeeldingen zijn die spelers uploaden om hun "plaatsen, kleding, modellen, decals, groepen, etc." te promoten. Roblox zei dat deze zullen worden weergegeven aan de bovenkant en zijkanten van Roblox.com. Wanneer op de afbeelding wordt geklikt, brengt het je naar het ding dat wordt geadverteerd.

Je zult voor spelletjes en andere dingen in Roblox moeten betalen met de virtuele munteenheid Robux.

Sommige spellen op Roblox bieden bijvoorbeeld koopbare upgrades aan in de vorm van game passes (eenmalige unlockables en ontwikkelaarsproducten) die meerdere keren gekocht kunnen worden. Dit zijn net in-app aankopen. Maar je koopt ze met Robux, die moeten worden gekocht met echt geld.

Je kan Robux van hier kopen. Wanneer je Robux koopt, ontvang je een "gelimiteerde, niet-terugbetaalbare, niet-overdraagbare, herroepbare licentie" om de virtuele valuta te gebruiken op Roblox.

Roblox biedt ook een maandabonnement, genaamd Roblox Premium, waarmee je voordelen krijgt zoals een maandelijkse roadbook-bonus en een badge naast je naam. Door het Premium abonnement te kiezen, moet je er mee akkoord gaan dat je ouder bent dan 18 jaar en dat je Robux toestemming geeft om je account elke maand te belasten totdat je het abonnement opzegt.

Je kunt Roblox gebruiken en Roblox-spellen spelen op het web, maar ook op je pc, Mac, iOS, Android en Xbox. Sommige spellen worden alleen ondersteund voor PC.

Samsung Galaxy A53, Stream van Virgin Media, en meer - Pocket-lint Podcast 152 Door Rik Henderson · 6 mei 2022

De meeste spellen die je op Roblox zult zien, met name op de voorpagina, worden volledig ondersteund op alle platforms.

Ja. Je voortgang in het spel wordt tussen apparaten opgeslagen. Dat betekent dat je een spel op je iPhone kunt oppakken nadat je het op je Xbox hebt achtergelaten.

Roblox biedt een spel creatie engine genaamd Roblox Studio. Dit is wat de Roblox gemeenschap gebruikt om spellen te maken en ze gratis te publiceren voor andere gebruikers om te spelen. Je kunt het downloaden op je PC en Mac en aan de slag gaan met het maken van je eigen spel.

Roblox studio is alleen beschikbaar voor PC en Mac.

Als Roblox Studio nog niet op je computer staat, haal danhier een veilige download.

Nadat je Roblox Studio hebt geïnstalleerd, dubbelklik je op het bureaubladpictogram (Windows) of klik je op het dock-pictogram (Mac). Op het inlogscherm voer je je Roblox gebruikersnaam en wachtwoord in en klik je opLog in.

Roblox is een platform voor alle leeftijden. Maar dat betekent dat zowel kinderen als volwassenen het dagelijks gebruiken. Dat komt omdat er verschillende soorten spellen beschikbaar zijn voor verschillende leeftijdsgroepen. Bijvoorbeeld, een first-person shooter, zoals Phantom Forces, is waarschijnlijk meer voor oudere gebruikers.

Als u zich zorgen maakt over wat uw kind kan doen op Roblox, kunt u overwegen om ouderlijk toezicht in te stellen door het volgende te doen:

Log in op het account. Klik op hettandwielpictogram en klik vervolgens opInstellingen. Aan de rechterkant van deinstellingen pagina, klik opPrivacy. Van daaruit kun je zowel Contactinstellingen alsOverige instellingen aanpassen. Als uw kind 12 jaar of jonger is, kunt u kiezen tussenVrienden ofNiemand. Als uw kind 13 jaar of ouder is, zijn er extra opties voor interactie met andere spelers.

Als u meer controle wilt, gaat u naar het gedeelte Beveiliging op de pagina Accountinstellingen. Daar kun je een PIN en andere account beperkingen instellen.

Er zijn berichten dat er bij sommige spellen sprake is van oplichting. Bijvoorbeeld, als u Robux nodig heeft, kunnen oplichters u zover krijgen om op links te klikken met de belofte van gratis Robux.

Roblox zei deze tips te volgen om je account veilig te houden:

Deel nooit je wachtwoord

Maak je wachtwoord moeilijk te raden

Rapporteer iedereen die om je wachtwoord vraagt via deMisbruik melden functie

via deMisbruik melden functie Er bestaat niet zoiets als gratis Robux: Vertrouw geen spelers of sites die gratis Robux aanbieden

Geschreven door Maggie Tillman.