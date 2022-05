Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de ietwat controversiële overname van Twitter door Elon Musk overwegen sommige gebruikers om naar een alternatief platform te migreren.

Van alle opties die er zijn, heet één van de meest bekende en aantrekkelijke Mastodon.

Maar, we zijn er zeker van dat je wilt weten wat Mastodon is, hoe het werkt en hoe het te vergelijken is met Twitter. Dus, laten we dat eens uitzoeken.

Mastodon beschrijft zichzelf als een open-source gedecentraliseerd sociaal netwerk. Het is eigendom van de gemeenschap en volledig vrij van reclame. Je feed is chronologisch en niet-algoritmisch, iets wat steeds zeldzamer wordt op sociale platforms. In tegenstelling tot Twitter is het niet één enkele website, maar werkt het als een verzameling van zelf gehoste servers waar je lid van kunt worden, afhankelijk van je interesses.

Het mechanisme van Mastodon zal zeer bekend zijn bij Twitter-gebruikers: U kunt toot, dat is een 500 karakter equivalent aan een tweet. Je kan een boost geven, wat het equivalent is van een retweet. En je kan favorieten, wat op dezelfde manier werkt als een Twitter hartje.

Het is echter niet zomaar een Twitter kloon, Mastodon heeft een aantal functies die het onderscheiden van de microblogging gigant, voornamelijk gericht op privacy. Je kunt automatische verwijdering van berichten instellen, waarbij berichten van een bepaalde leeftijd zichzelf verwijderen. Je kunt je afmelden voor indexering door zoekmachines en je kunt toestemming vragen voordat mensen je kunnen volgen.

Zoals we al eerder aangaven, is Mastodon niet één enkele locatie, maar eerder een verzameling servers of instances. Iedereen met een dedicated server kan zijn eigen instantie van Mastodon draaien als hij dat wil, en het kan verbonden zijn met het hoofdplatform of apart gehouden worden als een privé server.

Hoewel het platform als geheel gedecentraliseerd is, worden de servers zelf gecontroleerd door hun eigenaars, dus is er een zekere mate van centralisatie op het platform. Het is echter niet zoals een van de grotere sociale platforms, die worden gecontroleerd door een enkel bedrijf. Mastodon's server bibliotheek zal alleen communities tonen die zich inzetten voor actieve moderatie tegen racisme, sexisme en transfobie.

Wanneer je Mastodon gebruikt, wordt je account gehost door een enkele server, maar je kunt mensen van andere servers naadloos volgen en met ze praten zonder dat je meerdere accounts nodig hebt. U kunt uw account ook verplaatsen naar een andere server zonder volgers te verliezen.

Aanmelden bij Mastodon is lekker makkelijk, bezoek eerst Mastodon's community pagina en je wordt begroet met een lijst van categorieën waar je uit kunt kiezen. De categorieën omvatten allerlei onderwerpen van Kunst en Muziek tot Technologie en Gaming. Er zijn ook algemene servers, waarvan de populairste Mastodon.social heet.

Zodra u een instantie hebt gekozen, kunt u zich aanmelden en uw profiel aanmaken, net zoals u op elk ander sociaal platform zou doen. De enige uitzondering is voor servers die goedkeuring vereisen of alleen voor genodigden zijn.

Natuurlijk zou geen enkel sociaal platform compleet zijn zonder een mobiele app, dus je kunt Mastodon installeren op Android of iOS voor tooting on the go. Als dat klaar is, werkt het platform net als Twitter, dus het is tijd om interessante mensen te vinden om te volgen, wat hot takes te posten en je te verliezen in de trends.

Geschreven door Luke Baker.