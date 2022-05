Dit is wat Telegram's Premium abonnement zal toevoegen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Telegram is al lange tijd favoriet bij mensen die op zoek zijn naar gratis versleutelde berichtgeving via meerdere platforms.

De messaging-app zette vorig jaar zijn eerste stappen in de richting van monetization, in de vorm van advertentieverkoop en door betaalde functies te introduceren voor massale groepschats.

Nu lijkt het erop dat de dienst van plan is om een premium betaalde optie te introduceren voor gemiddelde gebruikers, maar in eerste instantie alleen op iOS.

De nieuwste iOS-bèta (versie 8.7.2) heeft ons een eerste glimp gegeven van wat Telegram Premium zou kunnen bieden.

De bèta bevat een reeks reactie-emoji's en stickers die zijn opgesloten achter een Telegram Premium paywall.

Interessant genoeg lijkt het erop dat premium stickers die in een gesprek verschijnen, ook uit het zicht worden geblokkeerd, vervangen door dezelfde oproep tot actie.

Dat is iets wat we zouden verwachten te veranderen met de uiteindelijke release, anders zou er weinig voordeel zijn om je aan te melden.

Een Reddit gebruiker ontdekte ook een avatar creator op de macOS Telegram client, die gebruikers in staat zou stellen om avatars te maken met behulp van emoji, monogrammen, stickers en patronen.

We weten niet zeker of dit ook een onderdeel zal zijn van Telegram Premium, maar het zou logisch zijn dat bepaalde stickers of emoji achter de paywall zouden zitten, gezien de iOS-wijzigingen die werden gevonden.

Helaas, dat is alles wat we tot nu toe weten. Er zijn nog geen details over de prijs of lanceringsdatum bekend, maar we houden je op de hoogte als we meer weten.

Geschreven door Luke Baker.