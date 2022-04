Zoom-emoji-reacties sturen tijdens een gesprek met eenvoudige handgebaren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoom lanceerde vorig jaar een emoji-reactiefunctie waarmee je tijdens een vergadering een emoji kunt sturen om te klappen, te duimen, een hart onder de riem te steken, iets te vieren, enzovoort. Met de iOS-app van Zoom kun je zelfs tijdens een gesprek gebaren maken om een specifieke emoji-reactie te sturen. Zoom biedt namelijk een functie voor het herkennen van handgebaren. Die functie komt nu ook naar de desktop-apps van Zoom.

Zoom ondersteunt handgebaren en toont een duim omhoog-emoji als je op de camera duimt en een hand omhoog-icoontje als je je hand opsteekt.

Nee. Gebarenherkenning is standaard uitgeschakeld. U kunt dit inschakelen op account-, groeps- of gebruikersniveau.

Gebarenherkenning inschakelen tijdens een vergadering

Tik op de knop Meer > pictogram Vergaderinstellingen Tik in het gedeelte Gebaren op de schuifregelaar naast Hand opsteken en Duimen omhoog

Onze ervaring is dat als u vaak aan uw neus krabt of uw gezicht en haar aanraakt, Zoom denkt dat u uw hand opsteekt en vervolgens de hand opsteken-emoji stuurt. Soms werkt het, maar het is niet perfect.

Gebarenherkenning maakt sinds vorig jaar deel uit van de Zoom-app voor iPhone en iPad. Het is aan de desktop-client toegevoegd als onderdeel van een productupdate in april. Hiervoor is de Zoom-client versie 5.10.3 of hoger vereist.

Op deze Zoom-ondersteuningspagina kunt u meer te weten komen over Zoom-emoji-reacties. Zoom heeft ook een blogbericht over gebarenherkenning, dat u hier kunt lezen.

