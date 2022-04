Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Telegram - de populaire messaging app - rolt een groot aantal nieuwe functies uit in een update, en de belangrijkste van die nieuwe functies is de mogelijkheid om aangepaste geluiden toe te passen als je notificatie alert.

Deze nieuwe functie stelt je in staat om elk geluid te gebruiken als een waarschuwing, met inbegrip van geluiden of spraaknotities die naar je zijn verzonden binnen een chat. Het betekent ook dat je aangepaste geluiden kunt instellen voor elke individuele chat als je dat wilt. Dus als je een specifiek geluid wilt instellen voor berichten van je goede vrienden, familie en geliefden, of een aangepast geluid voor een werkchat, kun je dat nu doen.

Er is wel een limiet. Het geluid moet minder dan vijf seconden lang zijn en minder dan 300 KB groot. Afgezien daarvan zijn er geen beperkingen. In feite kun je een aantal van Telegram's eigen geluiden uitproberen in het Telegram-kanaal Notificatiegeluiden.

Je kunt elk geluid gebruiken als een melding in Telegram, inclusief spraaknotities die binnen een chat zijn verzonden. Dus als je een chat hebt met grappige, korte spraaknotities erin, is het proces om dat als een notificatie te gebruiken vrij eenvoudig.

Op iPhone:

Open de chat met het geluid in Tik en houd de spraaknotitie/het geluid dat je wilt gebruiken Kies uit het pop-upmenu dat verschijnt 'Opslaan voor meldingen'

Op Android:

Open de chat met het geluid dat u wilt Tik in de ruimte direct naast een spraaknotitie/geluid in een chat Selecteer 'Opslaan voor meldingen' in het pop-upmenu

Misschien wilt u geen spraaknotities als een aangepast geluid gebruiken, maar een individueel audiobestand dat u op uw telefoon hebt opgeslagen. En het goede nieuws is dat je dat in de nieuwste update ook kunt gebruiken. Hier is hoe je er bij komt.

Op iPhone:

Open een chat Tik op de afbeelding van de persoon/groep in de rechterbovenhoek Tik op 'Mute' onder de miniatuur van de afbeelding Selecteer nu 'Aanpassen' uit de lijst Kies onder 'Telegram Tones' een geluid dat al aan de lijst is toegevoegd of Of ... om een nieuwe toe te voegen, selecteer 'Geluid uploaden' en zoek het geluid dat je wilt in je iPhone-bestanden

Op Android

Open een chat Tik op de profielafbeelding in de linkerbovenhoek Selecteer 'Meldingen Tik nu op 'Aanpassen' in het pop-up menu Selecteer 'Geluid Kies nu uit de 'Telegram tonen' als je er al een paar hebt toegevoegd Of... tik op 'Geluid uploaden' om een nieuw geluid toe te voegen

Andere nieuwe functies in de recente update zijn betere vertalingen voor berichten in andere talen, verbeterde picture-in-picture-modus op Android en enkele verbeteringen aan de bots.

Geschreven door Cam Bunton.