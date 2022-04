TikTok laat gebruikers binnenkort opmerkingen negeren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok doet stappen om de gebruikerservaring te verbeteren door het testen van een dislike-knop voor opmerkingen. In een recente blog post, kondigde het bedrijf aan dat het een nieuwe functie aan het testen is die gebruikers in staat zal stellen om een duim omlaag te doen voor een reactie die ze niet leuk vinden.

TikTok heeft verklaard dat het "nieuwe manieren onderzoekt om onze gemeenschap te helpen meer controle te hebben over commentaren". Deze stap komt naast zijn acties om misbruik en haatdragende inhoud die in strijd is met zijn Community Guidelines actief te verwijderen.

Het is "... begonnen met het testen van een manier om individuen opmerkingen te laten identificeren waarvan zij denken dat ze irrelevant of ongepast zijn. Deze feedback van de gemeenschap zal worden toegevoegd aan de reeks factoren die we al gebruiken om de commentaarsectie consistent relevant en een plaats voor echte betrokkenheid te houden. Om te voorkomen dat er slechte gevoelens ontstaan tussen leden van de gemeenschap of dat makers gedemoraliseerd worden, zal alleen de persoon die een afkeer heeft geregistreerd op een reactie kunnen zien dat hij/zij dit heeft gedaan."

Momenteel lijkt deze functie zich in de beginfase van het testen te bevinden, waarbij sommige gebruikers een duim omlaag-icoontje naast opmerkingen zien.

TikTok laat je nu reacties leuk vinden EN afkeuren



<- Huidige versie | Nieuwe versie ->



h/t @Sphinx pic.twitter.com/9OilQbe3ZS- Matt Navarra (@MattNavarra) March 5, 2020

De dislike-knop lijkt geen enkele telling te hebben, dus dislikes zijn privé en alleen degenen die de reactie dislikten zullen zien dat ze dat hebben gedaan. Deze stap lijkt op de verwijdering van de dislike teller die YouTube een tijdje terug deed.

Het is waarschijnlijk dat de gegevens intern zullen worden gebruikt om opmerkingen te rangschikken en te toetsen aan de richtlijnen van de gemeenschap, maar het kan makers ook een manier geven om te zien welke zichtbaar zijn.

Geschreven door Adrian Willings.