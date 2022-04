DuckDuckGo debuteert zijn eigen privacy-centric webbrowser

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - DuckDuckGo is al lang een goede optie voor wie op het web wil zoeken zonder Google te gebruiken, veruit de dominante zoekmachine van de laatste decennia. Het heeft zelfs al enige tijd een mobiele browser, voor de privacy-bewuste.

Nu is het echter zijn ambitie aan het waarmaken om uit te breiden in de wereld van desktop browsers met een echte concurrent voor Google Chrome en Firefox. Het bedrijf brengt zijn nieuwe browser uit, eerst op de Mac en later ook op Windows.

Het bedrijf deelde eind 2021 een blik op de browser, dus dit is geen verrassing, maar het is goed nieuws voor degenen die er zeker van willen zijn dat hun gegevens niet al te moedwillig worden geoogst terwijl ze op het web surfen.

De browser zal waar mogelijk HTTPS-versies van websites prioriteren voor een betere beveiliging, en heeft tools om je te helpen trackers te blokkeren en de mogelijkheid om de gegevens van je browser volledig te wissen met een enkele knop.

Hij slaat ook uw geschiedenis, bladwijzers en wachtwoorden volledig lokaal op, zodat niets mogelijk online kan worden geopend. Een functie die ons bevalt is het automatisch weigeren van cookies met zo weinig mogelijk toegestane cookies, zodat u er niet voortdurend mee te maken krijgt - het zou in het begin op ongeveer de helft van alle websites moeten werken.

Als er een beetje slecht nieuws is, dan is het dat je de browser niet zomaar kunt downloaden om hem uit te proberen. Voorlopig is het alleen beschikbaar op uitnodiging, hoewel je je kunt aanmelden voor de wachtlijst via de DuckDuckGo mobiele app door naar instellingen te gaan en te tikken op de DuckDuckGo voor Desktop optie op de laatste versie.

Geschreven door Max Freeman-Mills.