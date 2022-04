Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Angry Birds, een van de eerste enorm populaire mobiele games , is terug.

Rovio, het bedrijf achter de game, heeft de terugkeer van de originele Angry Birds aangekondigd. Het is nu beschikbaar in app stores met een nieuwe engine en zonder in-app aankopen. Het is volledig opnieuw opgebouwd met de Unity-engine, met een meer naadloze ervaring op verschillende apparaten en platforms. Maar verder is er niets veranderd; de originele Angry Birds-game is bewaard gebleven in deze nieuwe release.

"Terwijl we Angry Birds opnieuw opbouwden, hebben we er alles aan gedaan om het gevoel van de originele Angry Birds-game te behouden", zegt Sami Ronkainen, uitvoerend producent van Rovio in een persbericht . “We weten dat onze fans een kritische groep zijn en zelfs kleine verschillen kunnen onderscheiden. Het matchen van de gameplay en het uiterlijk van de game naast het origineel was cruciaal".

Rovio heeft de eerste Angry Birds-game in 2019 uit de App Store verwijderd vanwege compatibiliteitsproblemen. De nieuwe remaster heet Rovio Classics: Angry Birds en is gebaseerd op de 2012-versie van de game. In tegenstelling tot andere Angry Birds-spellen en spin-offs, is het geen freemium-titel met betaalde extra content. Met andere woorden, het heeft geen in-app aankopen of advertenties. In plaats daarvan kost het $ 0,99 in de VS.

Rovio Classics: Angry Birds is nu beschikbaar in de App Store en Google Play.

Houd er rekening mee dat het anders is dan Rovio's Angry Birds Reloaded-game . Die game is exclusief voor Apple Arcade en hoewel het ook een remaster is van het originele spel, heeft het nieuwe personages en extra levels.

Geschreven door Maggie Tillman.