Hoe voeg je een Giphy GIF-clip toe aan je TikTok-video

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok rolt een nieuwe bewerkingstool uit waarmee je GIF's met geluid aan je video's kunt toevoegen. Dit worden GIF-clips genoemd en ze worden mogelijk gemaakt door Giphy en zullen beschikbaar zijn wanneer de nieuwe bibliotheekoptie live gaat in de mobiele app van TikTok . Hier is alles wat je moet weten over hoe GIF-clips werken in TikTok, inclusief hoe je ze zelf in video's kunt gebruiken.

Laten we beginnen met de basis: Giphy is zowel een database als een zoekmachine voor het vinden van GIF's - korte video's met een lus zonder geluid. GIF-clips zijn echter een nieuw type GIF met geluid. Giphy werkt samen met contentproductiepartners zoals HBO, Hulu, Xbox en Roku om een groot aantal GIF-clips aan te bieden die TikTok-gebruikers in hun video's kunnen opnemen.

Giphy GIF-clips zijn meestal trending, populaire, cultuurbepalende momenten. Het kunnen zelfs fragmenten zijn van uw favoriete films en programma's. Door een GIPHY GIF-clip in je TikTok-video op te nemen, kun je niet alleen profiteren van en deel uitmaken van virale trends, maar ook je visuele verhalen op een leuke en fantasierijke manier naar een hoger niveau tillen.

Hieronder vindt u een stapsgewijze zelfstudie over het toevoegen van GIF-clips aan uw TikTok-video's.

Open de nieuwste versie van de TikTok-app. Ga naar het camerascherm. Tik op de nieuwe bibliotheekoptie die onderaan de verticale zijbalk verschijnt. Schuif omhoog op de bibliotheekpagina om een Giphy-clip te vinden. U kunt ook het zoekveld bovenaan gebruiken voor specifieke resultaten. Zodra je een clip hebt gevonden, kun je deze inkorten voor gebruik in je TikTok-video. Als u klaar bent, kunt u doorgaan met het opnemen van uw video en deze vervolgens plaatsen.

De video hieronder en de video die hierboven is ingesloten - beide zijn van Giphy - demonstreren precies hoe je GIF-clips in een TikTok-video kunt gebruiken.

GIF-clips zullen beschikbaar zijn wanneer de nieuwe bibliotheekoptie wordt uitgerold voor TikTok-gebruikers. Het wordt eerst uitgerold voor Android-gebruikers in de eerste week van april 2022 en zal medio april 2022 beschikbaar zijn voor iOS-gebruikers.

Zie onze TikTok-gids voor meer tips en trucs.

Geschreven door Maggie Tillman.