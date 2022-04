De Twitch desktop-app verdwijnt binnenkort

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Twitch heeft aangekondigd dat het zijn desktop-app afsluit en gebruikers aanmoedigt om in de toekomst bij een browser te blijven.

Het bedrijf heeft een e-mail naar zijn gebruikers gestuurd om hen te laten weten dat de desktop-app op 30 april 2022 wordt afgesloten. Twitch heeft gezegd dat het deze beslissing heeft genomen "op basis van gebruik en feedback van de gemeenschap".

Het bedrijf zegt dat de beslissing niet lichtvaardig is genomen en dat het toekomstige inspanningen zal richten op het verbeteren van de gebruikers- en makerservaring:

"Deze stap stelt ons in staat om meer te investeren in het verbeteren en toevoegen van nieuwe manieren om contact te maken met de makers en gemeenschappen waar je om geeft. Als je gewend bent om de Twitch Desktop-app te gebruiken, raden we aan om Twitch.tv te bookmarken in je browser naar keuze voor makkelijke toegang."

De desktop-app werd oorspronkelijk gelanceerd in 2017 en gaf zowel Windows- als Mac-gebruikers een gemakkelijke manier om hun favoriete makers te bekijken, evenals snelle toegang tot Prime Rewards.

Het ontwerp van de desktop-app was echter in principe identiek aan de website van de streamingdienst en het kan dus zijn dat veel gebruikers nooit de moeite hebben genomen om de app te downloaden.

Als je de app hebt geïnstalleerd en deze van je systeem wilt verwijderen, heeft Twitch hier een handige handleiding voor het verwijderen ervan .

Geschreven door Adrian Willings.