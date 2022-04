Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Clubhouse introduceert "beschermde profielen", een nieuwe instelling waarmee je je volledige profiel kunt beperken tot alleen de mensen die je goedkeurt als volgers. Maar het maakt je profiel ook minder zichtbaar in het algemeen. Hier is alles wat u moet weten, inclusief hoe u zelf een beschermd profiel kunt krijgen.

Je kunt de functie voor het beveiligde profiel inschakelen in de instellingen van Clubhouse. Zodra je dat hebt gedaan, kun je je volgers goedkeuren.

Tik vanuit Accountinstellingen bovenaan op je profielfoto. Scrol omlaag naar het gedeelte 'Beveiligd profiel' en schakel het in. Tik op Bevestigen en je profiel is nu beveiligd.

Opmerking: je hebt de mogelijkheid om de optie Beschermd profiel op elk moment uit te schakelen.

Als je ervoor kiest om een beveiligd profiel in Clubhouse te hebben, kunnen alleen je volgers kamers, clubs en herhalingen op je profiel zien. Gebruikers die u niet als volgers hebt goedgekeurd, kunnen ook niet zien wanneer u online bent, en Clubhouse zal niet aanbevelen dat mensen die u niet kent u volgen.

Clubhouse zei dat het beschermde profielen uitrolt als reactie op de voortdurende invasie van Oekraïne door Rusland, in een poging om gebruikers op zijn platform te beschermen. "We zijn dankbaar dat we in deze tijd een ontmoetingsplaats zijn geworden voor mensen over de hele wereld om met elkaar in contact te komen, maar we weten ook dat tijden van conflict en onrust het steeds belangrijker maken om bewust te zijn van je aanwezigheid online en wat je deelt", Clubhuis aangekondigd.

Geschreven door Maggie Tillman.