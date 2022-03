Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok staat gebruikers momenteel niet toe hun kijk- of "kijk"-geschiedenis te zien. Maar daar zou snel verandering in kunnen komen, zo meldt een leaker.

De populaire app voor sociale media test naar verluidt een nieuwe functie Kijkgeschiedenis waarmee je gemakkelijk een video kunt vinden die je eerder hebt bekeken zonder deze later te hoeven opslaan of naar je apparaat te downloaden.

#TikTok test het toevoegen van een kijkgeschiedenisfunctie in de app pic.twitter.com/zFLn6uYSUr — Hammod Oh (@hammodoh1) 26 maart 2022

Zoals voor het eerst werd opgemerkt door Matt Navarra , heeft Twitter-gebruiker Hammod Oh , die regelmatig nog aan te kondigen functies lekt die naar verschillende sociale netwerken komen, onlangs een screenshot gedeeld waarin wordt onthuld dat TikTok een "Kijkgeschiedenis" -optie test. De functie zelf, of in ieder geval de bedieningselementen ervan, lijken te leven onder het menu 'Inhoud en activiteit' in de instellingen van de app. Omdat TikTok de functie nog niet officieel heeft aangekondigd of uitgerold, is het onduidelijk hoe een Kijkgeschiedenis-pagina in TikTok zal werken en of het gewoon een lopende lijst zal zijn van alle TikToks die je hebt bekeken.

Zit er zelfs een filter- of zoekoptie in je kijkgeschiedenis? Op dit moment is er nog weinig bekend. Aangezien TikTok blijkbaar actief bezig is met het testen van een Kijkgeschiedenis-functie, kan men ervan uitgaan dat het deze binnenkort officieel zal lanceren. Iets anders is zeker: als en wanneer Kijkgeschiedenis wordt uitgerold, zal het een zeer welkome functie zijn, vooral voor degenen die hun toevlucht hebben genomen tot tijdelijke oplossingen.

Geschreven door Maggie Tillman.