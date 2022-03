Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Otter heeft een update van zijn veelgebruikte transcriptieservice onthuld, waarmee het lijkt alsof het nog meer nuttig kan zijn voor gezamenlijke vergaderingen en bijpraten.

De verandering betekent dat profiteren van de integratie die het vorig jaar met Zoom en Google Meet heeft toegevoegd, nog meer voordelen zal opleveren.

Ten eerste krijgt de app een nieuw agendasysteem waarmee je vergaderingen kunt zien waarvoor hij actief zal zijn, zodat je zowel vooruit als achteruit in de tijd kunt scrollen en de vergadernotities kunt bekijken die hij mogelijk heeft gegenereerd.

Die aantekeningen zullen ook beter worden, met een nieuw systeem genaamd Meeting Gems dat snelle hoogtepunten toevoegt die Otter tevoorschijn zal halen om u belangrijke discussiepunten of overeengekomen actiepunten te laten zien.

Een nieuwe bètaversie in de browser zal in eerste instantie ook beginnen met het maken van vergaderschema's zodra ze voorbij zijn, zodat je snel kunt terugkijken op wat er is besproken zonder dat je in een volledig transcript hoeft te duiken, wat indrukwekkend klinkt als het goed werkt.

Ten slotte is het gemakkelijker om schermafbeeldingen toe te voegen aan je aantekeningen van vergaderingen, zodat je visuals aan je samenvattingen kunt toevoegen zonder dat je je eigen documenten hoeft te maken, wat ook weer goed van pas zou kunnen komen.

De update wordt nu uitgerold in de browserversie van Otter en zal in de nieuwe paar weken naar zowel Android als iOS komen, blijkbaar met de uitrol voor iedereen tegen mei 2022.

Geschreven door Max Freeman-Mills.