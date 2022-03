Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Reddit werkt aan het toevoegen van meer door gebruikers gegenereerde video-inhoud aan zijn platform, onthult een nieuw rapport.

Hoewel er niet veel is vastgesteld over hoe de nieuwe videofuncties zullen werken, zegt TechCrunch dat Reddit heeft bevestigd dat het het idee onderzoekt.

Er wordt gezegd dat de nieuwe functie bewerkingstools in TikTok -stijl kan bevatten en de mogelijkheid om videoreacties op video's van andere mensen te plaatsen.

Een van de meest populaire aspecten van TikTok is de mogelijkheid om video's van verschillende mensen te combineren met behulp van functies zoals Duets .

Instagram's Reels en Snapchat's Spotlight hebben beide geprobeerd om deel te nemen aan de actie door vergelijkbare functionaliteit aan te bieden. Nu lijkt het erop dat Reddit ook op zoek is naar een stukje van de taart.

Het is een interessante propositie die nogal afwijkt van Reddit's voornamelijk op tekst gebaseerde discours.

In veel Reddit-gemeenschappen is zelfs het gebruik van emoji's een sociale faux pas. Het zal dus interessant zijn om te zien hoe een op TikTok geïnspireerde videofunctie zal worden ontvangen.

Reddit zegt dat het in eerste instantie contact zal opnemen met geselecteerde gemeenschappen om te bepalen of ze geïnteresseerd zijn in het verkennen van de nieuwe videofunctie.

"In lijn met ons werk om mensen te helpen zich bezig te houden met de onderwerpen die voor hen van belang zijn via sociale audio, video, tekst, memes en meer, zijn we bezig met het bereiken van een paar Reddit-community's om te zien of een nieuwe video functie waar we aan werken is iets dat ze nuttig en leuk vinden", vertelde een Reddit-woordvoerder aan TechCrunch.

"Nadat we feedback hebben gekregen van Redditors, zullen we een eerste test voor deze nieuwe mogelijkheid onderzoeken."

Geschreven door Luke Baker.