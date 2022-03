Je kunt nu rechtstreeks vanuit Zoom livestreamen op Twitch

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je echt van Zoom houdt en ook graag livestreamt op Twitch, dan is er goed nieuws, want je kunt nu rechtstreeks vanuit Zoom streamen.

Zoom heeft aangekondigd dat het Twitch-integratie rechtstreeks in de app heeft toegevoegd, zodat mensen rechtstreeks vanuit Zoom kunnen streamen naar ieders favoriete live-platform.

Deze functionaliteit vereist dat gebruikers de Zoom-desktopclient gebruiken om zowel met Twitch te linken als te streamen. Eerder was het mogelijk om vanaf Twitch te streamen met behulp van andere services zoals Restream, maar nu kun je het rechtstreeks met Zoom doen. Dat zou het proces naadloos moeten maken.

Er zijn wel enkele kanttekeningen. De belangrijkste daarvan is dat je op de betaalde niveaus van Zoom moet zijn om deze nieuwe functionaliteit te gebruiken.

Gebruikers van de lagen Pro, Business, Enterprise of Education kunnen de functie gebruiken om rechtstreeks vanaf de Zoom-client te streamen op Twitch.

Deze zet is zeker interessant. Twitch is niet alleen voor gamers en er zijn tal van verschillende categorieën met mensen die alles streamen, van muzieksessies tot creatieve kunst- en handwerkstreams en alles daartussenin. Dus hoewel we niet verwachten dat gamers plotseling via Zoom gaan streamen, is er voldoende potentieel voor webinars, trainingen en educatieve streams die op het platform zullen verschijnen.

Zoom legde de verhuizing uit in een recente blogpost:

"Om onze klanten te helpen het proces van het delen van inhoud binnen hun community's te stroomlijnen en hun bereik te vergroten, kunnen accounteigenaren en beheerders nu hosts toestaan om hun vergadering of webinar rechtstreeks naar Twitch te streamen in plaats van de stream handmatig te configureren als een aangepaste livestreamingservice."

Als je geïnteresseerd bent, heeft het bedrijf ook een handleiding geplaatst met alle stappen en vereisten om aan de slag te gaan.

Geschreven door Adrian Willings.