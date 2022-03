Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wil je een vos zijn in je volgende Zoom-gesprek ? Wat dacht je van een hond? Nou, dat kan nu, want Zoom heeft een avatar-functie in Memoji-stijl uitgerold die een virtueel personage bovenop je gezicht legt. De functie, die is opgenomen in de 5.10-update, is beperkt tot dieren, maar in de toekomst zullen nieuwe avatar-opties worden toegevoegd. Hier leest u hoe u aan de slag gaat met het gebruik van avatars in Zoom.

Naast mogelijk helpen bij Zoom-vermoeidheid, omdat je je gezicht kunt verbergen met een vos of koe, denkt Zoom dat het verschijnen in een videogesprek met een avatarfilter "wat plezier kan toevoegen aan je teambuildingbijeenkomsten" of, liever specifiek, kan helpen kinderartsafspraken zijn minder stressvol voor jonge kinderen. Wat je reden of use case ook is, het is gemakkelijk om avatars te gebruiken in Zoom.

Volg deze stappen om avatars in te schakelen:

Open de nieuwste versie van Zoom. Selecteer de knop ^ naast de knop Video starten/stoppen. Selecteer Videofilter kiezen r. Kies het gewenste dier op het tabblad Avatars. Je kunt zelfs beslissen of je avatar een hoodie of een T-shirt draagt

U kunt er ook voor kiezen om het filter altijd toe te passen wanneer u een vergadering binnenkomt.

Bij gebruik van een avatar kunnen tegelijkertijd virtuele achtergronden worden gebruikt, maar videofilters niet.

Om uw avatar te wijzigen, gaat u naar het tabblad Avatars en selecteert u een nieuwe.

Om het filter te verwijderen, selecteert u Geen op het tabblad Avatars. Gebruikers kunnen ook Avatar uitschakelen selecteren in hun zelfweergave-videotegel in een vergadering, evenals het menu Video stoppen in een vergadering.

Door gebruik te maken van de nieuwe avatarfunctie, laat Zoom je opdagen bij je volgende ontmoeting als een konijn, vos, hond, koe of een ander soort dier. Nieuwe avatar-opties zullen in de toekomst worden toegevoegd, beloofde Zoom.

Ja - in ieder geval op iOS.

Momenteel worden avatars ondersteund in de volgende Zoom-clients:

Windows: 5.10.0 of hoger

macOS: 5.10.0 of hoger

iOS: 5.10.0 of hoger

Bekijk de blogpost en ondersteuningspagina van Zoom voor meer gedetailleerde instructies.

Geschreven door Maggie Tillman.