(Pocket-lint) - Alsof je een andere app nodig had om Verhalen te plaatsen, heeft TikTok met het formaat geëxperimenteerd via een nieuwe functie die het aan het testen is, TikTok Verhalen genoemd. Nog niet alle gebruikers hebben toegang tot TikTok Stories. Als je nieuwsgierig bent naar de functie of het geluk hebt om deel te nemen aan de pilottest, vind je hier alles wat je moet weten over TikTok Stories, inclusief hoe ze werken.

Op veel sociale-mediasites, waaronder Snapchat, Facebook en Instagram, kun je verhalen op je profiel plaatsen die na 24 uur automatisch worden verwijderd. TikTok biedt nu dezelfde functie aan sommige van zijn gebruikers. Als je een verhaal deelt op TikTok, kun je zien wie het heeft bekeken op een apart tabblad naast het opmerkingengedeelte. Er verschijnt ook een blauwe ring rond je profielfoto, waarmee andere gebruikers worden aangegeven dat ze kunnen tikken om je verhalen te bekijken. Ze kunnen ook publiekelijk reageren en commentaar geven, wat in het verhaal zelf zal verschijnen.

Als je nog geen toegang hebt tot TikTok Stories, kun je geen Stories plaatsen en kun je ook geen Stories zien die gebruikers hebben gedeeld.

Wanneer u een nieuw verhaal maakt, kunt u bijschriften, muziek en tekst toevoegen. En ze gaan 24 uur mee voordat ze voorgoed weg zijn.

Open de nieuwste versie van de TikTok mobiele app.

Tik op de "post"-knop in het midden onderaan de navigatiebalk.

Blader vanaf daar naar een cameramodus. Zorg ervoor dat je "Snel" hebt geselecteerd onder de roze opnameknop. Neem ter plekke een video op of upload er een vanaf uw filmrol.

Bewerk vervolgens je verhaal. Video's in Stories hebben dezelfde creatie-opties als normale TikTok-video's.

Tik op het uploadpictogram 'Posten naar verhaal' om het aan je verhaal toe te voegen.

Om iemands verhaal te bekijken, ga je naar hun profiel en als er een blauwe cirkel om de foto staat, kun je erop tikken om te zien wat ze hebben gedeeld.

Verhalen worden ook weergegeven aan de linkerkant van het scherm. Als kijker kun je reageren en zelfs reageren op Stories.

TikTok test TikTok Stories nog steeds uit bij een niet nader genoemde groep gebruikers. Het is onduidelijk hoe wijdverbreid de test is en het bedrijf heeft niet gezegd wanneer de functie officieel wordt gelanceerd.

TikTok vertelde afgelopen augustus aan The Verge dat het altijd nadenkt over nieuwe manieren om waarde toe te voegen aan de gemeenschap en de TikTok-ervaring te verrijken, en het experimenteert met manieren om "makers extra formaten te geven om hun creatieve ideeën tot leven te brengen". In februari 2022 bracht het bedrijf een update uit en vertelde TechCrunch: "Momenteel breiden we een pilottest uit, die makers extra formaten biedt om hun creatieve ideeën tot leven te brengen voor de TikTok-gemeenschap".

