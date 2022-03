Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vorig jaar introduceerde Pinterest " Idea Pins ", een nieuwe draai aan de Story Pins die het al een jaar aan het testen was. Idea Pins zien eruit en werken zeer vergelijkbaar met de Stories-opties die je in andere apps aantreft. Nu maakt Pinterest het gemakkelijk om Idea Pins te delen op je Instagram- en Facebook-verhalen. Hier is alles wat u moet weten over hoe de functie werkt.

Idea Pins zijn verhaalachtige reeksen van korte videoclips - tot 60 seconden lang - waar mensen doorheen kunnen tikken om ze te bekijken. U kunt maximaal 20 frames toevoegen aan elke Idea-serie. Pinterest biedt ook creatieve tools zoals stickers, voice-over en muziek. Er is zelfs een "spookmodus"-tool waarmee je het vorige frame kunt overlappen om video-overgangen te begeleiden. Idea Pins worden ook geleverd met "detailpagina's" op Pinterest, waar je contextuele informatie kunt toevoegen. Je kunt ook onderwerpen toevoegen en andere Pinterest-makers taggen via hun Pinterest-handvat in Idea Pins.

Hier is hoe Pinterest Idea Pins beschrijft:

"Idea Pins zijn een evolutie van Story Pins, met een nieuwe naam die beter aansluit bij het unieke karakter van een product dat makers in staat stelt om langdurige ideeën te delen in plaats van vluchtige verhalen. Vanaf vandaag zullen makers een reeks nieuwe publicatietools hebben, waaronder: video-first-functies, nieuwe bewerkingstools en updates om het maken van Idea Pins gemakkelijker en creatiever te maken."

Ideepins zijn toegankelijk via profielballonnen boven aan gebruikersfeeds. Dit is waar Pinterest Idea Pins uitlicht van gebruikers die je volgt en die waarvan Pinterest denkt dat je ze leuk vindt. In tegenstelling tot de meeste verhalen op andere sociale netwerken, blijven Idea Pins ook op gebruikersprofielen staan, in plaats van na 24 uur te verdwijnen. Je kunt geen afzonderlijke pagina's vanuit een ideeënpin op je bord opslaan. Pinterest zei echter dat je een hele ideeënpin op je borden kunt opslaan. Je kunt ook opmerkingen en reacties toevoegen aan een ideeënpin.

Open de Pinterest-app op je apparaat en log in op je Pinterest-account. Tik op een ideeënpin bovenaan je feed. Als er meerdere pagina's zijn, tikt u op een pagina om naar de volgende pagina te gaan.

Tik op de linkerkant van de pagina om de vorige pagina te bekijken. De Idea Pin wordt herhaald en begint bij het begin als je klaar bent met kijken. Nadat je een ideepin hebt bekeken, kun je: Tik op het bladwijzerpictogram om het op een bord op te slaan

Tik op het hartpictogram om erop te reageren.

Klik op het dialoogvensterpictogram om een opmerking aan de ideepin toe te voegen.

De onderstaande instructies zijn voor iOS-gebruikers van de mobiele Pinterest-app, hoewel het proces op Android ongeveer hetzelfde zou moeten zijn.

Open de Pinterest-app op je apparaat en log in op je Pinterest-account. Tik op het pluspictogram onder aan het scherm. Tik op Ideepin. Tik op de opnameknop om maximaal 60 seconden video op te nemen Of selecteer 1 of meer foto's of video's van je apparaat

U kunt op Snelheid tikken om uw videoclip te versnellen of te vertragen. Tik op Volgende en tik op een pagina om te beginnen met ontwerpen, tekst toe te voegen of andere effecten toe te voegen. Tik op Gereed. Tik op het pluspictogram om maximaal 20 afbeeldingen of video's toe te voegen. Je kunt op Voorbeeld tikken om te zien hoe je ideeënpin eruit zal zien voordat je deze publiceert. Tik op Volgende. Vul informatie over je pin in: Titel: voeg een titel toe voor je pin.

Omslag: tik op Omslag bewerken om een miniatuur voor je omslag met ideepin te kiezen.

Lijst: voeg context toe voor je pin.

Bord: Kies optioneel een bord of maak een nieuw bord om je ideeënpin op te slaan.

Tags: zoek en voeg tot 10 gerelateerde tagonderwerpen toe.

Instellingen: Tik op Geavanceerde instellingen om opmerkingen toe te staan.

Concept: Tik op het mappictogram om je ideepin als concept op te slaan.

Exporteren: Tik op het downloadpictogram om je hele Idea Pin naar je apparaat te downloaden. Tik op Publiceren.

Je kunt Idea Pins exporteren, die vervolgens kunnen worden gedeeld op andere platforms, met Pinterest-branding.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Nogmaals, de onderstaande instructies zijn voor iOS-gebruikers van de mobiele Pinterest-app, hoewel het proces relatief hetzelfde zou moeten zijn op Android.

Open de Pinterest-app op je apparaat en log in op je Pinterest-account. Tik op een ideeënpin bovenaan je feed. Tik op het deelpictogram aan de rechterkant van de pin. Je kunt op Facebook Stories tikken om de Idea Pin te delen met je Facebook Stories. De Idea Pin wordt gedownload naar je apparaat en Pinterest zal vragen om Facebook te openen. Of je kunt op Instagram Stories tikken om de Idea Pin te delen met je Instagram Stories. De Idea Pin wordt gedownload naar je apparaat en Pinterest zal vragen om Instagram te openen. De ideeënpin wordt geopend in je Instagram- of Facebook-verhalen. Tik op het pijlpictogram om de ideepin aan je verhaal toe te voegen.

Je kunt Pinterest Idea Pins ook downloaden naar je apparaat. Hier is hoe op iOS:

Open de Pinterest-app op je apparaat en log in op je Pinterest-account. Tik op een ideeënpin bovenaan je feed. Maak gebruik van een ideeënpin. Tik op het deelpictogram aan de rechterkant van de pin. Tik op het downloadpictogram om de Idea Pin naar uw apparaat te downloaden. Nu kun je de ideeënpin overal delen waar video-uploads zijn toegestaan.

Idea Pins zijn nu beschikbaar in de VS, het VK, Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

Leer hoe je Idea Pins kunt maken op de ondersteuningspagina van Pinterest.

Geschreven door Maggie Tillman.