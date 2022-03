Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tile heeft een functie "Scannen en beveiligen" aangekondigd die beschikbaar is in zijn mobiele app. Hiermee kan iedereen die de Tile-app gebruikt, scannen of er ongewenste Tile-trackers in de buurt zijn. Het wordt beschouwd als een veiligheidsfunctie. "Scannen en beveiligen", aangekondigd voor de nieuwste trackingtags van Tile , is gratis beschikbaar voor zowel iOS- als Android-gebruikers van de Tile-app.

Houd er rekening mee dat Apple een vergelijkbare app voor Android-gebruikers biedt waarmee ze naar onbekende AirTag-trackers in de buurt kunnen zoeken. Dat komt omdat alle itemtrackers, of ze nu van Tile of Apple zijn, kunnen worden gebruikt door mensen met kwaadaardige bedoelingen om te stalken. Maar het punt is dat de nieuwe functie van Tile ( en de Android-app van Apple ) vereist dat gebruikers een app downloaden en een scan starten, in plaats van automatisch op de hoogte te worden gesteld als er een onbekende tracker in de buurt is. Dus als je de app van Tile wilt gebruiken om onbekende Tile-trackers om je heen te lokaliseren, kun je dit als volgt doen.

Je kunt eenvoudig de Tile-app downloaden en naar tags scannen zonder dat je je hoeft aan te melden, en je telefoons worden geen onderdeel van het zoeknetwerk van Tile.

Volg deze stappen om een scan uit te voeren:

Download en open de nieuwste versie van de Tile-app. Klik op de welkomstpagina op het pictogram Scannen in de bovenhoek. U kunt ook naar Instellingen > Scannen en beveiligen gaan. Verplaats "een bepaalde afstand" van uw oorspronkelijke locatie. Hierdoor kan de app zien of er tegels met je meebewegen.

Het kan tot 10 minuten duren voordat de app een scan uitvoert.

Tile raadt het gebruik ervan in het openbaar vervoer af. De scanresultaten geven een beeld van de onbekende gedetecteerde tegels. Meer gedetailleerde instructies nodig? Zie de FAQ-pagina van Tile.

Als een scan ongewenste trackers in de buurt aantreft, raadt Tile's FAQ je aan contact op te nemen met bronnen zoals de National Domestic Violence Hotline , The Pixel Project of lokale wetshandhavers.

De functie "Scannen en beveiligen" van Tile is beschikbaar voor iedereen met een Tile-account. Het wordt nu uitgerold en zou begin april 2022 voor iedereen beschikbaar moeten zijn.

