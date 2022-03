VK introduceert langverwachte online veiligheidswet

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Britse regering zal vandaag de veelbesproken, langverwachte onlineveiligheidswet aan het parlement presenteren en, indien goedgekeurd, zal ze eindelijk verreikende wetgeving invoeren om cyberpesten, zelfbeschadiging, nepnieuws en andere gebieden van internet aan te pakken zorg.

Het zal ook nieuwe maatregelen invoeren om te voorkomen dat kinderen toegang krijgen tot online pornografie, waaronder verplichte leeftijdsverificatiesystemen .

Sociale netwerken, zoals Meta's Facebook en Instagram , en Twitter , zullen strenger worden gecontroleerd, met boetes en zelfs toegang geblokkeerd in het VK als ze er niet in slagen om schadelijke inhoud te verwijderen wanneer daarom wordt gevraagd. Leidinggevenden kunnen zelfs worden opgesloten wegens niet-naleving van de nieuwe richtlijnen.

Ofcom zal de wettelijke controle op de rekening overnemen, met de bevoegdheid om informatie op te vragen bij technologiebedrijven en bazen te interviewen.

"Technische bedrijven zijn niet ter verantwoording geroepen wanneer schade, misbruik en crimineel gedrag op hun platforms rellen", zegt cultuursecretaris Nadine Dorries (zoals gerapporteerd door de BBC ).

Niet alle voorstellen in het wetsvoorstel worden geheven bij bedrijven, gebruikers van sociale medianetwerken krijgen ook het "recht om in beroep te gaan" voor berichten die volgens hen onnodig zijn verwijderd. Gebruikers kunnen ook een klacht indienen bij een ombudsman (Ofcom) over online platforms.

Het wetsvoorstel maakt ook "cyber-flashen" illegaal, waarbij naakte beelden zonder hun toestemming naar een gebruiker worden gestuurd.

Geschreven door Rik Henderson.