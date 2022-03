Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vanaf maandag moeten online retailers die actief zijn in de EU en het VK Strong Customer Authentication (SCA) aanbieden bij het afrekenen.

Vanaf 14 maart 2022 is het namelijk verplicht om alle online aankopen te beveiligen met extra veiligheidsmaatregelen. Dit zorgt ervoor dat een shopper is wie hij zegt dat hij is en hopelijk vermindert het fraude.

Bij elke detailhandelaar die geen SCA-technologieën gebruikt bij het afrekenen, kunnen betalingen worden geweigerd.

Dus hoe beïnvloedt het u en wat kunt u verwachten? We leggen het hier allemaal uit.

Dankzij een EU-richtlijn die na de Brexit ook door het VK wordt gehanteerd, moeten online retailers die producten willen verkopen in de Europese Economische Ruimte, Groot-Brittannië en Noord-Ierland SCA in dienst hebben. Het is in feite een authenticatiesysteem met twee factoren dat bij het afrekenen wordt gebruikt om een extra beschermingslaag voor aankopen toe te voegen.

Het vereist dat banken extra controles uitvoeren op de identiteit van de shopper en dat de retailers nieuwe authenticatiesystemen ondersteunen.

In plaats van alleen een wachtwoord, dat al jaren de standaard authenticatiemethode is voor online winkelen, zullen banken twee vormen van identificatie bij het afrekenen vereisen. Dit kan het originele wachtwoord zijn, een apparaat waar alleen de shopper toegang toe heeft (zoals een mobiele telefoon) en/of een biometrische identificatie (bijvoorbeeld vingerafdruk).

Veel online retailers maken al gebruik van SCA. Je hebt het misschien op een website of in een mobiele app gevonden. Tot op heden was het echter niet verplicht.

Oorspronkelijk zou SCA verplicht worden tegen 14 september 2021, maar de FCA verleende de sector een uitstel van de deadline tot 14 maart 2022.

Retailers die daarna geen Strong Customer Authentication-controles ondersteunen, kunnen merken dat banken betalingen weigeren, wat betekent dat de shopper ook wordt geweigerd.

SCA is ook van toepassing op contactloze betalingen. Daarom kan het zijn dat klanten soms worden gevraagd om een pincode in te voeren nadat ze op hun contactloze kaart hebben getikt. Bij contactloze betalingen met een telefoon is over het algemeen ook een pincode of biometrisch systeem gebruikt om de handset eerst te ontgrendelen, waarmee wordt voldaan aan de nieuwe richtlijnen.

