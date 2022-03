Heardle is Wordle gekruist met Name That Tune

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wordle is misschien niet meer het nieuwste nieuws, maar het populaire woordspel gaat nog steeds goed, zoals blijkt uit het aantal mensen dat hun resultaten elke dag deelt op sociale media.

Er zijn talloze verschillende spin-offspellen gemaakt door fervente fans van het gokformaat, maar een van de nieuwere is recentelijk in populariteit gegroeid - Heardle .

Simpel gezegd, het is Wordle maar dan voor muziek. In plaats van te proberen een woord van vijf letters te raden, moet je zes keer raden naar welk nummer je luistert naar de intro.

Als een manier om het gevoel te vervangen dat je meer letters krijgt om mee te werken uit eerdere gissingen, krijg je elke keer dat je een verkeerde gok hebt gedaan, nog een seconde of zo muziek om naar te luisteren, zodat je de melodie kunt achterhalen.

Het werkt echt heel goed en zal zeer bekend zijn bij iedereen die van de Intros-ronde op Never Mind the Buzzcocks hier in het VK hield, of die Name That Tune heeft gespeeld.

Natuurlijk, zelfs meer dan Wordle (dat alleen wordt beperkt door je vocabulaire), ben je elke dag een beetje gezonken als je het nummer dat wordt afgespeeld gewoon nog nooit hebt gehoord, maar een deel van het plezier is het testen van het bereik van je smaak in muziek kan bieden.

Als je het echter goed doet, onderstreept het hoe iconisch de intro van een nummer echt kan zijn, en hoe herkenbaar zelfs de eerste seconde van een klassieker is.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Koop Malwarebytes Premium vandaag nog om verder te gaan dan antivirus en maak u geen zorgen meer over online bedreigingen. Malwarebytes is beschikbaar op Windows, Mac, Android, iOS en Chrome en beveiligt uw apparaten, bestanden en privacy 24/7. Real-Time Protection maakt gebruik van AI en machine learning om u te beschermen tegen online bedreigingen, zelfs opkomende bedreigingen die niemand ooit eerder heeft gezien. Malwarebytes vernietigt moeiteloos adware en mogelijk ongewenste programma's die uw apparaten vertragen. Het alles-in-één dashboard voor cyberbescherming geeft in realtime uw beveiligingsstatus weer, zodat u niet in het ongewisse blijft over wat er met uw apparaten gebeurt. Begin vandaag nog met het beschermen van uw apparaten met Malwarebytes.

Geschreven door Max Freeman-Mills.