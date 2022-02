TikTok verhoogt videolimiet naar 10 minuten en neemt YouTube over

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - TikTok is stilletjes begonnen gebruikers video's te laten uploaden die maximaal 10 minuten duren, in een andere belangrijke wijziging in de bestaansreden van de app.

Het is nog maar een korte tijd geleden dat TikTok begon met het toestaan van mensen om video's van maar liefst drie minuten te posten, dus het is duidelijk dat de makers ervan overtuigd zijn dat langere inhoud een belangrijk onderdeel van de toekomst is.

Sommige gebruikers hebben meldingen van de app ontvangen om hen te laten weten dat hun uploadlimiet is verhoogd, en TikTok heeft The Verge bevestigd dat het de wijziging nu wereldwijd uitrolt:

“Vorig jaar hebben we langere video's geïntroduceerd, waardoor onze community meer tijd heeft om te creëren en vermaakt te worden op TikTok. Vandaag zijn we verheugd om de mogelijkheid uit te rollen om video's van maximaal 10 minuten te uploaden, waarvan we hopen dat het nog meer creatieve mogelijkheden voor onze makers over de hele wereld zal ontketenen."

TikTok sluipt binnen op YouTube-territorium



Ik kan nu video's van maximaal 10 minuten uploaden pic.twitter.com/P2Mbf4ygWV — Matt Navarra (@MattNavarra) 28 februari 2022

De verandering komt tegen de achtergrond van YouTube's voortdurende investeringen in zijn Shorts-sectie, wat betekent dat beide enorme video-apps nu effectief op elk front beginnen te vechten om de aandacht van gebruikers vanuit een videostandpunt.

Hoewel YouTube uiteraard nog steeds veel inhoud host die een limiet van 10 minuten overschrijdt, is de reisrichting voor TikTok in dit stadium opvallend.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Hoe snel de wijziging precies voor alle gebruikers zal worden uitgerold, en wanneer je daarom kunt verwachten dat je langere eigen video's kunt posten, is niet helemaal duidelijk, maar het zou niet te lang moeten duren.

Koop Malwarebytes Premium vandaag nog om verder te gaan dan antivirus en maak u geen zorgen meer over online bedreigingen. Malwarebytes is beschikbaar op Windows, Mac, Android, iOS en Chrome en beveiligt uw apparaten, bestanden en privacy 24/7. Real-Time Protection maakt gebruik van AI en machine learning om u te beschermen tegen online bedreigingen, zelfs opkomende bedreigingen die niemand ooit eerder heeft gezien. Malwarebytes vernietigt moeiteloos adware en mogelijk ongewenste programma's die uw apparaten vertragen. Het alles-in-één dashboard voor cyberbescherming geeft in realtime uw beveiligingsstatus weer, zodat u niet in het ongewisse blijft over wat er met uw apparaten gebeurt. Begin vandaag nog met het beschermen van uw apparaten met Malwarebytes.

Geschreven door Max Freeman-Mills.