Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tumblr staat zijn gebruikers toe om zich af te melden voor advertenties op de desktop en in zijn mobiele apps.

Door $ 4,99 per maand te betalen of een jaar advertentievrij browsen te kopen voor $ 39,99, kun je de service gebruiken zoals mensen deden voordat Tumblr NSFW-inhoud begon te verbieden en voordat Yahoo het in 2013 kocht voor $ 1,1 miljard en voordat Verizon het verkocht aan WordPress-eigenaar Automattic Inc. Nu kan iedereen die Tumblr gebruikt opnieuw de advertentievrije versie van de site ervaren.

Ze moeten gewoon betalen.

Tumblr, dat bekend staat om de introductie van microblogs, biedt een ervaring zonder advertenties in minder dan een jaar nadat het bloggers de mogelijkheid gaf om kosten in rekening te brengen voor toegang tegen prijzen variërend van $ 4 tot $ 10 per maand. Het onderzoekt duidelijk nieuwe manieren om inkomstenstromen te genereren en tegelijkertijd makers te stimuleren. Als je het type bent dat zich abonneert op verschillende diensten, zoals Twitter Blue, dan ben je misschien bereid om wat geld opzij te zetten om advertenties te verwijderen. Het valt echter nog te bezien of er veel gebruikers zijn die aan die beschrijving voldoen.

Volg deze stappen om je af te melden voor advertenties op Tumblr:

Ga naar Accountinstellingen op het bureaublad. Selecteer "Ga zonder advertenties". Kies om maandelijks of jaarlijks te betalen. Dat is het!

U kunt nu uw favoriete blogs en berichten lezen zonder advertenties.

Het kost $ 4,99 per maand. Als u van korting houdt, kunt u een heel jaar 33 procent korting krijgen (of vier maanden gratis) voor $ 39,99.

Zie de blogpost van Tumblr voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.