Hoe het nieuwe tabblad Ontdekken van Reddit te gebruiken om communities te vinden

(Pocket-lint) - Reddit heeft een nieuwe navigatietool gelanceerd, het tabblad Ontdekken, en het is ook de eerste grote nieuwe functie van Reddit in jaren. Tijdens de eerste tests vorig jaar zei Reddit dat een op de vijf mensen lid werd van ten minste één nieuwe community na gebruik te maken van de nieuwe Discover-tabervaring die het had ontwikkeld om het oude Community-tabblad te vervangen.

Hier is alles wat u moet weten over het tabblad Ontdekken van Reddit.

De nieuwe Discover van Reddit is een functie in de officiële Reddit iOS- en Android-apps. Het beheert foto's, GIF's en video's in een schuifbaar raster om Reddit-gebruikers te helpen nieuwe inhoud en communities te vinden waar ze mogelijk lid van willen worden. Het suggereert ook gemeenschappen om te verkennen op basis van geschiedenis en activiteit, waaronder de huidige abonnementen van een redditor en de tijd besteed aan gemeenschappen. Bestaande redditors die zich abonneren op en veel tijd besteden aan voetbalsubreddits, kunnen bijvoorbeeld andere sportgerelateerde inhoud te zien krijgen.

Simpel gezegd: het tabblad Ontdekken past zich aan je huidige interesses aan, dus als je je hebt geabonneerd op veel honkbal-subs en veel tijd in honkbal-subs doorbrengt, zul je meer honkbalgerelateerde inhoud gaan zien op het tabblad Ontdekken. Als Reddit nieuw voor u is, ziet u inhoud en communities gerangschikt op populariteit en hoge betrokkenheid. "Van kamerplanten en beitsen thuis tot Squid Game en Dungeons and Dragons", zei Reddit, "Discover tab zal een rijke verscheidenheid aan content op een visueel aantrekkelijke manier naar de voorgrond brengen".

Het tabblad Ontdekken vervangt de oude Community's/Abonnementen.

Open de Reddit-app. In het onderste navigatiemenu ziet u het tabblad Ontdekken (kompaspictogram). Het bevindt zich rechts van het tabblad Start (huispictogram).

Het eerste dat u op het tabblad Ontdekken ziet, is een visuele feed met boeiende miniaturen die verschillende gemeenschappen op Reddit vertegenwoordigen. U kunt door de miniaturen bladeren, ze bekijken, erop tikken. Reddit noemt deze ervaring een "consistent, dynamisch toegangspunt voor redditors om hun gemeenschappen te bereiken".

Wanneer u het nieuwe tabblad Ontdekken opent, ziet u bovenaan een zoekbalk. Gebruik dit gebied om op trefwoord naar communities te zoeken.

Onder het zoekbalkgebied staan verschillende onderwerpen die u kunt doorzoeken en doorbladeren om potentieel interessante communities te vinden.

Reddit heeft de navigatie opnieuw ontworpen, aangezien het tabblad Ontdekken het abonnementtabblad vervangt dat eerder op de onderste navigatiebalk was gevonden. Nu worden abonnementen begraven in de nieuwe Community-lade, waar ze kunnen worden gesorteerd en aangepast. Veeg gewoon naar rechts of tik op het vervolgkeuzemenu linksboven op het startscherm om naar je communities en feed te gaan.

De Community-lade is onderverdeeld in vijf secties:

Uw communities - waar de community-redditors zich op abonneren, kunnen worden gesorteerd en aangepast

Bedieningselementen voor thuisfeeds - waar gebruikers toegang hebben tot hun thuis-, populaire en nieuwsfeeds

Volgend - toont redditor-accounts die een gebruiker volgt

Het r/all-toegangspunt

Ingangspunten modereren waarin moderators hun mod-feed, mod-wachtrij en de subreddits die ze modereren kunnen zien

Reddit zei dat het mensen simpelweg wilde helpen meer communities te vinden en het gemakkelijker te maken om nieuwe inhoud te ontdekken. "Onderdeel hiervan is luisteren naar feedback en ernaar handelen om voor iedereen gemeenschap, verbondenheid en empowerment te brengen", aldus het bedrijf. "Redditors hebben ons verteld dat ze een eenvoudigere manier willen om huidige en nieuwe interesses te verkennen, dus [...] we rollen ons eerste nieuwe oppervlak in bijna twee jaar uit - het tabblad Ontdekken. Deze nieuwe navigatietool biedt redditors een boeiende manier om gemakkelijker inhoud en communities vinden op Reddit."

Geschreven door Maggie Tillman.