(Pocket-lint) - Stel je een Google Inbox -achtige app voor die je kan helpen Inbox Zero te bereiken, en het is zelfs gemaakt door voormalige medewerkers van Google. Nou, dat bestaat. Het heet Kortegolf.

Shortwave is een nieuwe e-mailapp die ons doet denken aan de noodlottige Google Inbox, een Inbox Zero-e-mailapp die erg geliefd was bij degenen die hem gebruikten totdat hij op Google's beroemde kerkhof van gedode producten belandde.

Shortwave is, net als Inbox, volledig toegewijd om u te helpen uw inbox op te ruimen en deze dagelijks beter beheersbaar te maken. Het doet dit door gerelateerde e-mailthreads slim te groeperen in bundels waarop u snel kunt reageren, snoozen of vastzetten om later te lezen. Oh, en het biedt een snelle schrijfervaring die snelkoppelingen naar prijsverlagingen en op tekst gebaseerde vermeldingen ondersteunt, waardoor het verzenden en schrijven van e-mails veel soepeler verloopt. Ten slotte zijn er zelfs realtime samenwerkingsfuncties - inclusief berichten met emoji-reacties - alleen voor teams. Het beste deel is dat Shortwave een gratis laag heeft.

De eerste keer dat je je aanmeldt en inlogt, zal Shortwave enkele voorkeuren bevestigen en je een korte rondleiding geven terwijl het je inbox importeert.

Ga naar app.shortwave.com of download de Shortwave app. Shortwave is nu beschikbaar op iOS en desktop.

De Shortwave bètatest voor Android is momenteel aan de gang. Log in met Google en verleen alle rechten.

Shortwave

E-mail is een nooit eindigende strijd. De kans is groot dat je inbox honderden, zo niet duizenden berichten bevat en een hele klus is om op te ruimen. Shortwave wil daarbij helpen met deze belangrijke functies:

Bundels: In plaats van u een hele reeks threads te laten zien, categoriseert Shortwave automatisch gerelateerde threads en groepeert deze in bundels.

In plaats van u een hele reeks threads te laten zien, categoriseert Shortwave automatisch gerelateerde threads en groepeert deze in bundels. Acties : Elke e-mail heeft drie eenvoudige acties die u kunt ondernemen. U kunt belangrijke e-mails bovenaan vastzetten om later te beantwoorden, of u kunt ze snoozen. Al het andere kan met één klik worden gemarkeerd.

: Elke e-mail heeft drie eenvoudige acties die u kunt ondernemen. U kunt belangrijke e-mails bovenaan vastzetten om later te beantwoorden, of u kunt ze snoozen. Al het andere kan met één klik worden gemarkeerd. Slimme editor: om u te helpen complexe discussielijnen beter te begrijpen en sneller en met minder wrijving op e-mails te reageren, heeft Shortwave een slimme editor en een lichtgewicht opstelvenster dat speciale vermeldingen van rich media ondersteunt en intuïtieve snelkoppelingen biedt terwijl u typt.

om u te helpen complexe discussielijnen beter te begrijpen en sneller en met minder wrijving op e-mails te reageren, heeft Shortwave een slimme editor en een lichtgewicht opstelvenster dat speciale vermeldingen van rich media ondersteunt en intuïtieve snelkoppelingen biedt terwijl u typt. Werkruimten : Teams kunnen gedeelde kanalen creëren voor elk onderwerp of project om samen aan samen te werken. Er zijn zelfs type-indicatoren voor Slack-achtige realtime berichten en emoji-reacties.

Gratis: deelname aan Shortwave is gratis , maar u bent beperkt tot een zoek- en e-mailgeschiedenis van 90 dagen en heeft minder teamfuncties op het gratis niveau.

deelname aan Shortwave is gratis , maar u bent beperkt tot een zoek- en e-mailgeschiedenis van 90 dagen en heeft minder teamfuncties op het gratis niveau. Standaard : voor $ 9 per persoon per maand krijg je alle gratis functies, ontgrendel je al het andere en heb je ook Workspace-rollen.

Shortwave heeft een privédistributielijst waar het enthousiaste Android-gebruikers de mogelijkheid biedt om de Shortwave Android-app te testen.

Dit is wat u moet doen:

Word lid van The Shortwave beta test Google Group met behulp van uw Google Play Store e-mail. Je wordt automatisch toegevoegd aan de Shortwave distributielijst. Download nu de Shortwave Android-app uit de Play Store. Log in op Kortegolf.

Houd er rekening mee dat Shortwave synchroniseert met uw bestaande e-mailaccount, dus het instellen is net zo eenvoudig als inloggen met uw Gmail-account.

Het team achter Shortwave claimt bij Google ook producten te hebben gebouwd die door miljoenen werden gebruikt.

Zo was de CEO en oprichter van Shortwave, Andrew Lee , drie jaar lang Director of Engineering bij Google, terwijl Shortwave's Chief Product Officer, Jacob Wegner , twee jaar senior software-engineer was bij Google. Zelfs de oprichter van de app, Ali Berlin Johnson , was drie jaar senior UX-ontwerper bij de op Mountain View gebaseerde zoekgigant.

Shortwave wordt ondersteund door investeerders zoals Union Square Ventures en Lightspeed Venture Partner.

Op zoek naar meer informatie over de Shortwave Android beta test? Bekijk hier de FAQ van Shortwave. Als je meer wilt weten over hoe de app in het algemeen werkt, bekijk dan Shortwave's snelstartgids.

Geschreven door Maggie Tillman.