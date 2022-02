Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Niantic is een samenwerking aangegaan met Sony om nieuwe technologieën te ontwikkelen, namelijk oordopjes , waarmee je kunt genieten van geluid in een verbeterde wereld.

Niantic, eigenaar van gametitels zoals Ingress, Pokemon Go en Pikmin Bloom, heeft de neiging zich te concentreren op augmented reality (AR) -toepassingen voor mobiele apparaten. Maar momenteel is AR een zeer visueel formaat. Dus om zijn AR-games meeslepender te maken voor spelers, werkt Niantic samen met Sony om een extra zintuiglijke ervaring genaamd auditieve AR te ontwikkelen en te promoten.

Sony zal zijn ruimtelijke geluidstechnologie toevoegen aan de titels van Niantic, te beginnen met de game Ingress in 2022. Het zal werken met Sony's nieuwste paar draadloze oordopjes, LinkBuds genaamd. Deze zullen je blijkbaar in staat stellen om zowel de echte als de virtuele wereld te horen voor een "never off" draagervaring. Niantic zei dat het merkte dat mensen hun games spelen met het geluid uit omdat ze niet afgesloten willen zijn van de echte wereld. Nu, met LinkBuds, kunnen diezelfde mensen Ingress spelen en zich volledig in het spel voelen terwijl ze zich nog steeds bewust zijn van hun omgeving.

LinkBuds hebben een "open ring driver" die je in-game geluid koppelt aan wat er in de echte wereld gebeurt. U kunt gesprekken horen met geluid van hoge kwaliteit, mede dankzij een geïntegreerde V1-processor en iets dat "Adaptive Volume Control" wordt genoemd, dat het geluid optimaliseert voor uw omgeving. Er is ook een "Precise Voice Pickup"-technologie voor duidelijke telefoongesprekken.

Ze zijn nu verkrijgbaar voor £ 150 in het VK en $ 180 in de VS.

Meer details over de ruimtelijke geluidstechnologie. auditieve AR-update voor Ingress wordt later in het jaar aangekondigd. Bekijk de aankondiging hierboven voor meer informatie over de samenwerking tussen Niantic en Sony.

Geschreven door Maggie Tillman.