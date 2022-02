Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wordle is overal. De online game is overal op sociale media geweest - zelfs voordat The New York Times Games hem kocht. Geef toe: je kunt Twitter of Facebook niet checken zonder die groene, gele en zwarte (of grijze) blokken overal in je feed te zien. Het was slechts een kwestie van tijd voordat er meer puzzels op basis van het origineel zouden verschijnen. In feite zijn er, voor zover wij weten, meer dan 10 spellen zoals Wordle. Maar dat betekent alleen dat je, terwijl je wacht tot de volgende Wordle uitkomt, je verslaving aan woordspelletjes kunt voeden door enkele van de vele leuke Wordle-alternatieven te spelen.

Voor alle duidelijkheid: de onderstaande woordspelletjes zijn geen complete rip-offs of klonen van Wordle. Ze lijken zeker op Wordle, maar ze hebben allemaal een twist. Stel je bijvoorbeeld een versie van Wordle voor waarin alle te raden woorden NSFW zijn. Raad eens? Dat bestaat. Het heet Lewdle. Als je dat en meer games zoals Wordle wilt spelen, is hier onze selectie van de beste Wordle-alternatieven - of, spin-offs, als je wilt.

Deze nieuwe draai aan het Wordle-formaat staat in het teken van een andere grote gaming-trend van de afgelopen jaren: Battle royale.

Squabble zet je tegen andere spelers. Je moet snel je gissingen invoeren en je hebt nog steeds maar zes pogingen om het juiste woord van vijf letters te vinden. Spelers hebben hitpoints die langzaam opraken, en je zult wat verliezen door verkeerde gissingen. Verkrijg een letter goed om hitpoints terug te verdienen en de andere spelers te beschadigen. Zodra al je hitpoints op zijn of je geen gissingen meer hebt, lig je uit het spel.

Er zijn twee modi. Blitz is voor tussen de twee en vijf spelers, terwijl Squabble Royale-rondes tussen de zes en 99 deelnemers hebben. De spellen gaan door totdat er één speler overblijft. Een ander cool aspect is dat je een lobby kunt maken en vrienden kunt uitnodigen voor een privéwedstrijd. Er is ook een replay-modus, zodat je in realtime kunt zien wat iedereen heeft geraden.

Je kunt Squabble in elke webbrowser spelen.

Dit spel lijkt precies op Wordle en gebruikt hetzelfde formaat en dezelfde kleurblokken. Maar er is er een die het anders maakt: Lewdle heeft een inhoudsadvies dat waarschuwt dat je waarschijnlijk beledigd zult zijn door het gebruik van godslastering, vulgariteit of obsceniteit. Er staat ook: "Ga in plaats daarvan Wordle spelen!" als jij dat bent. Met Lewdle krijg je één puzzel per dag, en de woorden variëren van mild tot volledig niet veilig voor werk.

Je kunt Lewdle in elke webbrowser spelen.

In dit Wordle-achtige spel moet je twee woorden raden die elkaar kruisen als een kruiswoordpuzzel. Het bevat zwart/grijze, gele en groene kleurblokken en er is één puzzel per dag. Maar je kunt zo vaak raden als je wilt - totdat je wint of opgeeft. Je kunt ook je eigen kruiswoordraadselpuzzel maken om te delen met vrienden, iets wat geen van de andere Wordle-alternatieven biedt.

Je kunt Crosswordle in elke webbrowser spelen.

Deze spin-off van Wordle gaat helemaal over geografie. Je krijgt zes pogingen om te raden welk land of gebied wordt weergegeven. Maar voor aanwijzingen zie je in plaats van dat er zwarte/grijze, gele en groene blokken worden weergegeven, het afstands-, richtings- en nabijheidspercentage. Dus, als je Oekraïne raadt, kan Worldle je 55 kilometer laten zien en een pijl naar het noordwesten met 34%. Dit betekent dat het juiste land of gebied 55 km ten noordwesten van Oekraïne ligt en dat er een nabijheidspercentage van 34% is. Er is maar één puzzel per dag en er zijn opties om het spel moeilijker te maken.

Je kunt Worldle in elke webbrowser spelen.

OK, dit komt het dichtst in de buurt van een Wordle-kloon zoals je op onze lijst kunt krijgen. Het is een remake die je nog steeds zes pogingen geeft om een woord van vijf letters te raden - maar het biedt onbeperkte games, zodat je geen 24 uur hoeft te wachten.

Je kunt Word Master in elke webbrowser spelen.

Hallo Wordl is een andere Wordle-remake die je een woord laat raden en dezelfde gekleurde blokken gebruikt. Het heeft zelfs onbeperkte spellen zoals Word Master. Maar wat Hello Wordl uniek maakt, is dat je ook het aantal letters in het woord dat je raadt kunt veranderen. Ga van een woord van vier letters naar een woord van elf letters. Hoe lang het woord ook is, je krijgt maar zes kansen om te raden.

Je kunt Hello Wordl in elke webbrowser spelen.

Deze Wordle-spin-off is voor de echte liefhebbers van woordspelletjes. Dat komt omdat het actief probeert te voorkomen dat u het antwoord krijgt. Het kiest aan het begin van het spel geen woord dat je moet raden, maar gebruikt in plaats daarvan je gissingen om de lijst met woorden in te korten. Het laatste woord heeft misschien niet eens een gele letter van een van je eerdere gissingen. Maar goed, je mag zo vaak raden als je wilt.

Blijkbaar is de beste score die je kunt krijgen vier keer raden.

Je kunt Absurdle in elke webbrowser spelen.

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Ben jij een Tolkien-fan? Dit is de spin-off voor jou. Je hebt zes pogingen om een woord van vijf letters uit de Lord of the Rings-tekst te raden. Plaatsen zoals Rohan en personages zoals Frodo of zelfs zijn allemaal veilige weddenschappen.

Je kunt Lordle of the Rings in elke webbrowser spelen.

In dit Wordle-achtige spel krijg je zes pogingen om een vijfcijferig priemgetal te raden - met alleen priemgetallen. De grijze, gele en groene kleurblokken zijn er allemaal, en je krijgt maar één puzzel per dag.

Je kunt Primel in elke webbrowser spelen.

Denk aan Primel, maar dan voor echte wiskundenerds. Met Nerdle heb je zes kansen om een vergelijking en oplossing te raden. Na elke gok zijn getallen of symbolen die op de juiste plek staan groen, getallen of symbolen op de verkeerde plaats in de vergelijking paars en zijn getallen of symbolen die niet in de vergelijking staan zwart. Als je een puzzel af hebt, moet je 8 uur wachten voor de volgende.

Hint: Het "=" teken zit altijd in de puzzel.

Je kunt Nerdle in elke webbrowser spelen.

Bekijk de uitgebreide gids van Pocket-lint op Wordle hieronder voor meer informatie over het spel, wie het heeft gemaakt en, misschien wel het belangrijkste, hoe het te spelen. (Het is eigenlijk heel gemakkelijk).

Geschreven door Maggie Tillman.