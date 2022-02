New York Times schrapt grove woorden uit Wordle-woordenboek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De populariteit van Wordle lijkt blijvend te zijn sinds de grote opschudding van de aankoop door de New York Times , vooral sinds het team van de krant een aantal kinderziektes heeft opgelost met het overzetten van de statistieken van mensen naar de nieuwe URL.

Na tijdens de aankoop te hebben volgehouden dat het niets aan het spel zou veranderen, heeft The Times zojuist een intrigerende aanpassing gedaan, waarbij een reeks onbeschofte woorden is verwijderd uit de lijst met acceptabele gissingen en, vermoedelijk, oplossingen die het spel accepteert.

Dit betekent dat woorden van vijf letters zoals "hoer" of "sletten" niet langer geldig zijn - maar, even vreemd, er zijn nog steeds vergoedingen voor woorden zoals "fucks" en "shits". De discrepantie wordt in dit stadium niet duidelijk uitgelegd, maar het klinkt alsof de onbeschofte opties die nog beschikbaar zijn, niet lang zullen duren.

Volgens de woordvoerder van de NYT in gesprek met Eurogamer: "Aanstootgevende woorden zullen altijd buiten beschouwing worden gelaten. Aangezien we net zijn begonnen met de overgang van Wordle naar de website van The Times, zijn we nog bezig met het verwijderen van die woorden uit het spel".

Stapel beloningen en voordelen op al uw bestaande kaarten met deze Curve Mastercard Door Pocket-lint International Promotion · 27 October 2021 Dit briljante systeem bespaart u elke keer dat u betaalt tijd en moeite.

Dat is niets nieuws voor de woordspelletjes-sectie van de NYT, die redelijk kuis is, maar het zou sommigen kunnen ontmoedigen die hoopten dat Wordle volledig onaangetast zou zijn. Toch is het nauwelijks een verlammende verandering en we weten niet zeker hoeveel mensen de woorden in de eerste plaats raadden.

Geschreven door Max Freeman-Mills.