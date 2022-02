Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - MoviePass , de online abonnementsservice met luiken waarmee je een bepaald aantal films in de bioscopen kunt zien voor een vast maandelijks bedrag, is van plan deze zomer opnieuw te lanceren.

Volgens verschillende rapporten heeft mede-oprichter Stacy Spikes op 9 februari 2022 in New York City aangekondigd dat de service zal terugkeren, maar het is niet duidelijk of theaterketens al met de nieuwe service hebben samengewerkt en er zijn geen prijsniveaus bekendgemaakt. De nieuw leven ingeblazen service zal beschikbaar zijn tegen verschillende prijspunten, maar Spikes heeft niet veel meer onthuld. Er zal een kredietsysteem zijn dat elke maand wordt verlengd, en abonnees kunnen volgens Spikes gratis credits verdienen door advertenties voor films te bekijken. Het maakt ook gebruik van eye-tracking-technologie om ervoor te zorgen dat de gebruiker meekijkt.

Spikes is ook de CEO van MoviePass. Hij zei dat de nieuwe service bioscopen in staat zal stellen verschillende prijzen vast te stellen voor daluren. Spikes noemde geen onbeperkt abonnement, wat niet verwonderlijk is gezien het feit dat het $ 10 onbeperkte MoviePass-abonnement van voorheen onhoudbaar bleek en ertoe leidde dat de service in 2019 werd stopgezet. Spikes zei dat hij wil dat bioscopen samenwerken met MoviePass voor deze nieuwe iteratie in de toekomst. Met de service kunnen abonnees een gast meenemen, hoewel het niet bekend is of dat beperkt zou zijn tot bepaalde niveaus of dat er tegoeden nodig zijn.

De originele MoviePass-abonnementsservice geeft abonnees toegang tot onbeperkte films in de bioscoop voor een maandelijks bedrag van $ 9,95. Op het hoogtepunt had de dienst zo'n drie miljoen abonnees.

Vorig jaar kocht Spikes het bedrijf terug uit het faillissement, met plannen om de dienst opnieuw te lanceren. Hij zag MoviePass door de lancering van 2011 tot 2018 - toen hij werd ontslagen terwijl de service eigendom was van Helios en Matheson Analytics.

Het is vermeldenswaard dat MoviePass in 2021 door de Amerikaanse Federal Trade Commission werd bekritiseerd vanwege misleidende praktijken en slechte gegevensverzameling.

